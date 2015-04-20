Buharkent Jandarmasından Sevkıyata Darbe

Aydın’ın Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin şüphe üzerine arama yapmak için durdukları tırın çekici kısmında yatak bölümüne gizlenmiş 79 kilo esrar ele geçirdi. Piyasa değeri 650 bin TL olan 13’ü toz halde 79 kilo esrar, 3 ayrı çanta ve 5 ayrı poşet içerisindeki muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şoför ve araçta bulunan yolcu ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Buharkent Jandarma Tim ekipleri D-320 Denizli-İzmir Devlet Karayolu üzeri İlçe Jandarma Komutanlığı önünde yaptıkları yol kontrolünde, Şanlıurfa’dan Nazilli’ye gitmekte olan 63 E 9928 plakalı çekiciyi şüphe üzerine durdurdu.. Narkotik köpeklerinin tırın dorsesinde yaptıkları aramada bir şey bulunamazken, jandarma ekiplerinin çekici içinde yaptığı aramada ise çantalara ulaşıldı. Jandarma personelinin dikkati ile tespit edilen 3 ayrı çanta ve 5 ayrı poşet içerisindeki 43 pakette 13 kilosu preslenmiş toz esrar ile 66 kilo kubar esrar ele geçirildi. Araçta esrar bulunmasının ardından olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına sürücü Salih Karadaş (S.K.) ile araçta yolcu olarak bulunan Tahir Akat (T.A.) Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi kapalı ceza infaz kuruluna sevk edildi.