Başkan Özakcan; “Yolları Edivedik”

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Gözpınar Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle ziyaretinde kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eden mahalle sakini Huriye Günay ile uzun süre sohbet eden Özakcan, “Yolları edivedik, inşallah köyümüz ve köylümüz sağlıkla kullanır” dedi.Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve birim amirleri 30 Mart yerel seçimlerinin ardından Aydın’ın büyükşehir statüsü kazanması nedeniyle mahalleye dönüşen köylerden biri olan Gözpınar Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Ünal Günay ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Özakcan, mahallede yapılan hizmetleri inceleyerek birim amirlerinden bilgi aldı. Vatandaşın isteklerini de dinleyen Özakcan, mahalleli ile uzun süre sohbet etti. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan mahalle meydanını da yerinde inceledi.“MİLLETİN OLDUĞU YERDE DEVLET, DEVLETİN OLDUĞU YERDE MİLLET VARMIŞ”Gözpınar Mahalle Sakini Huriye Ünal, Başkan Özakcan’ın yanına gelerek yapılan yeni meydan için kendisine teşekkür edip, Ege şivesi ile konuşarak “Sağolun yollarımızı edivediniz. Milletin olduğu yerde devlet varmış, devletin olduğu yerde de millet varmış. Her şey çok güzel oldu” dedi. Meydan düzenlemesinin güzel olduğunu dile getiren Özakcan, “ Yolları edivedik, burası da güzel bir meydan oldu. İnşallah köyümüz, köylümüz sağlıkla kullanır” diye konuştu.“BAŞKANIMIZ BİZE DEĞER VERİYOR”Gözpınar Mahalle Muhtarı Ünal Günay, “Mahallemizin eksiklerini belediyemize bildirdik. Meydanımız vardı yapılması gerekiyordu. Başkanımız sağolsun isteklerimizi yerine getirdi. Şehitliğimize de el attı, geçen sene şehitlerimizi anma programını şehitliğimizde gerçekleştirdik. Biz Efeler’e bağlı en son mahalleyiz, ilçeye uzağız ama çöpümüz alınıyor, merkezdeki bir mahalle ile eşdeğer hizmetleri alıyoruz. Sağ olsun başkanımız bize bakıyor, değer veriyor” şeklinde konuşarak belediyenin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.MAHALLE HALKI HİZMETLERDEN MEMNUNMahalle halkı olarak hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden İsmet Coşkun ve Celil Günay, “Belediyemizi Allah başımızdan eksik etmesin. Eskisi gibi sorunlarımız olmuyor. Belediyemiz yeni kuruldu hizmetler anca yerine oturacak. Buna rağmen hizmetlerden eksiksiz yararlanıyoruz. Çöpümüz toplanıyor, çimlerimiz biçiliyor, her hizmet eksiksiz yerine getiriliyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.