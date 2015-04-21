Başkan Kale’den Kadın Meclisi’ne Destek

İncirliova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Dinçer ile Yönetim Kurulu Üyeleri İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’yi makamında ziyaret etti.Yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Kale; Kent Konseyi’nin yapacağı çalışmalarda imkanlar dahilinde her türlü destek ve kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Kadınların toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurları olduğuna vurguda bulunan Başkan Kale; “İlçemiz genelindeki bayanlarımızın yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması, eğitim, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde bayanlarımıza ulaşılması, sosyal ve kültürel etkinliklerde bayanların katılımcı olması, modern, yaşanılabilir, estetiksel bir kent oluşturulmasında fikir ve önerilerinin alınmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda oluşturulan Kadın Meclisi’nin yapacağı her türlü çalışma ve etkinlikte İncirliova Belediye Başkanlığı olarak desteklemeye hazırız” şeklinde konuştu.ASLANTAŞ “KURS SONRASI İŞ İMKANI”İncirliova Kent Konseyi Başkanı ve İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Baki Aslantaş, Germencik Tariş İncir İşletmesi’yle ortaklaşa bayanlara yönelik İncir İşletme Kursu açacaklarını ve bu kursa katılan bayanların çeşitli incir işletmelerinde çalışma imkanına kavuşturacaklarını söyledi. Konuya ilişkin özetle şöyle konuştu; “İş arayan yaklaşık 35 kadın, İncirliova Belediyesi aracılığıyla Germencik Tariş İncir İşletmesi’nde açılacak İncir İşleme Kursu’na katılacak. 1 ay sürecek olan kursun ulaşımı ile öğle yemeği İncirliova Belediyesi tarafından karşılanacak. Kursta eğitimi ise Ziraat Mühendisleri ile incir işleme ustaları verecek. Kurs sonunda kadınlar, incir sezonunda fabrikalarda ve incir işletmeciliği yapan firmalarda rahatlıkla çalışabileceklerdir. Çalışmak isteyen kadınlar, İncirliova Belediyesi Kent Konseyi’ne başvurmaları gerekiyor”İncirliova Kent Konseyi’nin kadınlara yönelik diğer projesi de İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı’nda kadınlar, beden eğitimi öğretmeni gözetiminde sabah yürüyüşü, egzersiz hareketleri ve çeşitli sportif hareketler yaparak sağlıklı yaşam sürmelerine katkı da sağlayacaklarını ifade eden Aslantaş, söz konusu projenin de önümüzdeki günlerde başlatılacağını söyledi.DİNÇER; “BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”İncirliova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Dinçer ise kadınların yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kadın rolünün arttırılması gibi konuların başta olmak üzere İncirliova’da yaşayan tüm bayanların katılımlarıyla güzel işleri gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Kale’nin kendilerine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı da büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Dinçer; “Sizin destek ve katkılarınızla Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadınlarımızın yaşadığı tüm sorunlarını çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum” dedi.