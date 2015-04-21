Aydın’da Gıda Firmalarına Rekor Ceza

Aydın’da geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen gıda güvenliği denetimlerinde 32 firmaya 384 bin 707 TL para cezası kesildi.Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce Mart ayı içerisinde de gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edildi. Aydın’da toplam bin 662 adet gıda üretim yeri, 14 bin 32 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunuyor. Mart ayında gıda üretim yerlerine 151 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 539 adet olmak üzere toplam 690 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme ve şikayete istinaden il genelinde toplam 37 adet numune alındı.Mart ayı içerisinde il genelinde gıda üretim yerlerine yapılan denetim, kontrol ve alınan numuneler sonucunda mevzuata uygun olmayan 28 adet işletmeye 367 bin 204,60 TL idari para cezası kararı uygulandı. Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise yapılan denetim, kontrol ve alınan numuneler sonucunda mevzuata uygun olmayan 4 adet işletmeye 20 bin 503 TL idari para cezası kesildi.Alo Gıda 174 hattına, Mart ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 39 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 7 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 19 adet ve 1 adet bilgi edinme başvurusu olmak üzere toplam 66 adet şikayet geldi. Şikâyetlerle ilgili olarak 45 adet işletmenin denetimi sonlandırılırken, mevzuata aykırı bir durumu tespit edilemedi.Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2015 Yılı Mart Ayı Gıda Güvenliği Çalışmalarıyla ilgili olarak Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne kaydedilmektedir. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 106 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.