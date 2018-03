Aydın’da Aşı Haftasında Aşılanmayan Çocuk Kalmayacak

Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kasım Çetin, aşılamanın her çocuk için yaşamsal olduğunu belirterek, “Her çocuğun hastalıksız yaşamaya hakkı vardır” dedi.Çocukların ve ülkenin geleceğini aydınlatmak için aşı kampanyasının önemine vurgu yapan Kasım Çetin, Aşı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada; “Aşı haftası uygulamasının amacı öncelikle eksik aşılı ya da aşısız bebek ve çocuklara, anne adaylarına ulaşılarak aşılarını tamamlamak, tüm vatandaşlarımızı konu hakkında bilgilendirmek ve aşılama hizmetlerini talep eder hale getirmektir. Bilindiği üzere ülkemizdeki aşılama hizmetleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz verilmektedir. Uygulanan aşılar da bilimsel kurallara uygun şekilde üretildiğinden emin olunan, uygun sıcaklık derecelerinde taşınan ve muhafaza edilen son derece güvenilir aşılardır. Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında halen 13 bulaşıcı hastalığa karşı aşı uygulaması yapılmakta olup, aşılama hizmetlerinin yanı sıra aile planlaması, bebek-çocuk gebe takipleri gibi diğer koruyucu sağlık hizmetleri de tamamen ücretsizdir. Ülkemizde yaşlı nüfusun giderek artmasıyla, kalp, akciğer, böbrek ve şeker hastalıkları gibi kronik hastalıklarda da buna bağlı bir artış meydana gelmekte olup bu durum erişkin bağışıklamasının giderek daha da ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle erişkinler de kendileri için uygun aşılama şeması konusunda mutlaka bir hekime danışmalıdır” diye konuştu.“ÜLKEMİZDE 40-50 BİN ÇOCUK EKSİK AŞIDAN ÖLÜYOR”Çocukların daha sağlıklı bir hayat sürmesi için aileleri tarafından mutlaka aile sağlığı merkezlerine götürülerek eksik aşılarının tamamlanması gerektiğini dikkat çeken Çetin, “Aşı haftası dolayısıyla halkımızı konuya duyarlı hale getirmek amacıyla tüm belediye başkanlıklarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, tüm sivil toplum örgütlerimizle beraber işbirliği içinde daha çok vatandaşımıza ulaşabilmek için gayret sarf edilecektir. Medyanın, Aşı Haftasında konuya desteği sayesinde, aşılamanın önemi gündemde tutularak daha çok çocuk aşılanabilecektir. Unutmayalım, dünyada her yıl 5 yaşın altında 2 milyon 500 bin çocuk aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle ölmektedir.Ülkemizde ise aşı uygulamasıyla, her yıl 40-50 bin bebeğin aşı ile korunabilir hastalıklardan ölümü engellenmektedir” ifadelerine yer verdi.ÇOCUKLARA YAPILAN AŞILARÜlkemizde çocuklara yapılan aşılar hakkında da bilgiler veren Çetin, “DaBT-İPA-Hib aşısı difteri, boğmaca ve tetanoz, çocuk felci, menenjit hastalıklarına karşı; Hepatit B aşısı sarılık, siroz ve karaciğer kanserine karşı; Hib aşısı menenjit, zatürre ve orta kulak iltihabı hastalığına karşı; BCG aşısı verem hastalığına karşı;KKK(Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) aşısı kızamığa bağlı zatürre, orta kulak iltihabı, SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığı, doğumsal kızamıkçık sendromu ve kabakulak hastalığına karşı; KPA aşısı ise zatürre, beyin iltihabı ve kan zehirlenmesi hastalığına karşı koruma sağlar. Hepatit A aşısı, hepatit A virüsünün neden olduğu ciddi bir karaciğer hastalığını önlemek için yapılan aşıdır. Suçiçeği Aşısı da çocuklarda ortaya çıkan suçiçeği hastalığından korur” dedi.