Aydın Ticaret Odası İlkokulu Kermesi Yoğun İlgi Gördü

Aydın Ticaret Odası İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul eksiklerinin giderilmesi amacıyla düzenlenen kermes veliler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.Aydın Ticaret Odası İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ekmek arası köfte ile keşkek kermesi şenlik havasında geçti. İki gün boyunca süren kermese veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterirken ekmek arası köfte ve keşkek almak için okul önünde kuyruk oluştu. Kermes tezgahı başına geçerek satışa destek veren Aydın Ticaret Odası İlkokulu Müdürü Mehmet Korkmaz, köfte ekmekleri kendi elleriyle öğrencilere uzattı. Kermesin yanında öğrenciler için birçok yarışma ve eğlence de düzenlenirken gün boyunca öğrenciler ve veliler hoş vakit geçirdi.Okul Aile Birliği tarafından organize edilen kermeste emeği geçenlere teşekkür eden Aydın Ticaret Odası İlkokulu Müdürü Mehmet Korkmaz “Okulun genel ihtiyaçlarını karşılamak için okul aile birliğimiz tarafından kermes düzenlemeye karar verdik. Kermesi bu hafta yapmamızın nedeni ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şenlik havasında geçmesini hedefledik. Kermesin yanında da birçok yarışmalar düzenleyerek çocukların keyifli dakikalar geçirmelerini istedik. Bu anlamda velilerimiz tarafından olumlu tepkiler aldık ve hatta diğer okullardan etkinliğimizi duyup gelen öğretmen arkadaşlarımız çok beğendiklerini ifade ettiler” diye konuştu.“GÜZEL BİR ORGANİZASYONA İMZA ATTIK”Düzenlenen kermes ile ilgili olarak bilgiler veren Aydın Ticaret Odası İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Altuğ da, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri adı altında çocuklarımızı eğlendirmek, velilerimize görsel açıdan güzel bir görünüm yansıtmak ve okulumuza da bu amaçla katkı sağlamayı amaçladık. Herkesin bu organizasyondan memnun kaldığını düşünüyorum. Okul Aile Birliği olarak bu fikri ortaya attığımızda okul yöneticilerimiz bize destek sözü verdiler. Okul yöneticilerimizin tam destek yardımlarıyla güzel bir organizasyona imza attık. Kermesten elde ettiğimiz bütün geliri okulumuzun ihtiyaçları için harcayacağız. Sonuçta elde edilen bu gelir çocuklarımıza hizmet olarak geri dönecek. Bu anlamda kermese velilerimiz büyük destek vererek bizleri mutlu etti” dedi.