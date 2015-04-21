Aydın Büro Memur-sen’den Vali Ayyıldız’a Ziyaret

Büro Memur-Sen Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, Vali Erol Ayyıldız’ı ziyaret ederek, sorunlarını paylaştı.Büro Memur-Sen Aydın Şube Başkanı Taner Atak ve Büro Memur-Sen Şube Yönetim Kurulu üyesi Aydın Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti. Vali Ayyıldız’ın makamında gerçekleşen ziyarete Şube Başkanı Atak’ın yanı sıra Memur-Sen Şube Yönetim Kurulu üyeleri Kaan Çetinbaş, Kerime Polat, Muhammet Polat, Mustafa Başarıcı, Ali Çam ve Veli Yengin katıldı.Aydın Büro Memur-Sen Şube Başkanı Taner Atak, ziyarette büro iş kolunda bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellerin sorunlarını Vali Erol Ayyıldız’a iletti. Aydın Büro Memur-Sen’in valilik, maliye, SGK, İŞKUR, meteoroloji, adliye ve nüfusta çalışan kamu çalışanlarını temsil ettiklerini ifade eden Şube Başkanı Taner Atak, Vali Ayyıldız ile istişarede bulundu.