AK Parti’li Yavuz, Seçim Startını Didim’den Verdi

AK Parti Aydın Milletvekili adayı Metin Yavuz, Didim’de oda ve meslek örgütlerini ziyaret etti. Yavuz, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.AK Parti Aydın Milletvekili adayı Metin Yavuz seçim ziyaretleri kapsamında Didim’e geldi. Yavuz’u AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Enes Yıldız, Belediye Meclis Üyeleri Seda Sarıbaş, Maşallah Subaşı, Cemal Engil ve Ali Bakay, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kaan Özal Duran ile ilçe yöneticileri eşlik etti.AK Parti Aydın Milletvekili adayı Metin Yavuz, AK Partili yöneticilerle ilk olarak Didim Ticaret Odasını ziyarette bulundu. AK Parti heyetini Oda Meclis Başkan Vekili Mehmet Çelik karşıladı. Ardından Didim Ziraat Odasını ziyaret eden AK Parti heyetini Oda Başkanı Bahattin Gökdemir ile Oda yönetim kurulu üyeleri karşıladı. AK Parti Aydın Milletvekili adayı Metin Yavuz ve İlçe yöneticileri daha sonra Didim Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç’i ziyarette bulundu. Didim ziyaretinde meslek kuruluşlarını ziyaret eden Yavuz daha sonra İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi; sorunlarını dinledi.Didim ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Aydın Milletvekili adayı Metin Yavuz Didim’de esnaf ve vatandaşların olumlu tepkileriyle karşılaştıklarını belirterek “Aydın’da 1. Parti olmamızın yanı sıra ciddi bir oy alacağımızı düşünüyorum. Esnaf ziyaretimizde Söke’li olmam ve tanınırlığımız olması olumlu tepkileri beraberinde getirdi. Çarşıdaki izlenimim şu; Didim’de ciddi şekilde oy alacağımızı düşünüyorum. Didim coğrafi açıdan büyümeye sahip bir ilçe; Didim iktidar eliyle bir cazibe şehri yapmamız lazım. Gelecek olan insan sayısını madden ve manen arttırmalıyız.” dedi.Didim’in sorunlarına da değinen Yavuz, “Devlet Hastanesi 33 dönümlük alan üzerine kurulu; 22 hekimlik kadrosu var ama eksik olan branşlar var. Yakın zamanda kardiyoloji uzmanı gelecek. Bunun dışından eksik kadrolar tamamlanması lazım. Hastanemiz ek ünitelerle yatak sayısı arttırılabilir. Ulaşım anlamında yollarımız düzeltilmeli ve yatırımcı Didim’e çekilmeli. Havalimanı yapılması noktasında girişimlerimiz var. Didim-Söke-Kuşadası için Atburgazı bölgesinde bir havalimanı 3 ilçeye de katkı sağlayacak. Atburgazı üzerinden açılacak tünelle Güzelçamlı havalimanına bağlanacak. Bu da turizmi gelişmesi yatırımcının gelmesi ve iş olanaklarının daha da artması anlamında önemli” dedi.Yavuz, siyaseti toplum dayalı yürüten bir parti olduklarını ifade ederek “Esnaflarımızın çiftçimizin ticaret erbabının sorunlarını ziyaretlerde dinledik. Adımlar atılması noktasında öneri ve talepleri aldık. Bun noktada Didim’de ve Aydın’da üretime ürünlerin katma değerinin ilimizde kalmasını da önemsiyorum” dedi.