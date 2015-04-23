Çıldır Müftülüğünden Kutlu Doğum Şenliği

Çıldır İlçe Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası sebebiyle şenlik düzenledi.Çıldır Belediyesi Konferans salonunda yapılan Kutlu Doğum Şenliğine Çıldır Kaymakamı Taner Kılıç, Çıldır AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Çıldır İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Çıldır Sağlık Grup Başkanı Rıdvan ,öğrenciler ve çok sayıda Çıldır halkı katıldı.Çıldır İlçe Müftülüğünün organizesinde Hüseyin Goncagül hoca ve ekibinin hazırlamış olduğu tiyatro gösterisi kahkahalar kopardı. Hasrettin Hoca, Karagöz, İbiş ile Erkan Obüs ve Kukla Çilli replikleri programa katılan davetlileri ve öğrencileri bol bol güldürdü. Minik öğrencilere ilahilerle Hz. Peygamber anlatılırken, Hz Peygamber ve hayatı ile ilgili sorulan sorulara cevap veren öğrencilere küçük hediyeler verildi.Program sonunda Hüseyin Goncagül hoca ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çekilirken mayıs sonunda havaların ısınmasıyla açık havada yeniden bir program yapılması konusunda Hüseyin Goncagül Hocadan söz alındı.