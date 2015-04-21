Vali Türker, Konyaaltı İlçesini Ziyaret Etti

Antalya Valisi Muammer Türker Konyaaltı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Konyaaltı Kaymakamlığına ziyaret eden Vali Muammer Türker, burada Kaymakam İbrahim Keklik ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Makamda, Kaymakam Keklik ve ilçe kurum müdürleri ile bir araya gelen Vali Türker’e brifing verildi. Vali Türker, ziyarette Kaymakamlık binasını da gezerek incelemelerde bulundu.Daha sonra Kaymakam İbrahim Keklik ve beraberindeki protokol ile Konyaaltı Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Türker, burada Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından karşılandı. Vali Türker Başkan Böcek ile makamda bir süre görüştü.Vali Türker’e Konyaaltı İlçesi ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Dallı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar eşlik etti.