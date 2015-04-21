Ümit Uysal, Öğrencilere Yerel Yönetimi Anlattı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilkokul öğrencilerine yerel yönetimi anlattı. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Başkan Uysal, “Yerel yönetimler; halkın en kolay ulaşabildiği ve en kolay hizmet alabildiği, yönetim birimidir" dediÖĞRENCİLERİN SORULARINI CEVAPLANDIRDIMuratpaşa Belediyşe Başkanı Ümit Uysal, Güzelbağ ve Faruk Tugayoğlu İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine Sosyal Bilgiler dersine bağlı olarak Yerel Yönetimler konulu ders verdi. Muratpaşa Belediye Nikah Salonu’nda öğrencilerle biraraya gelen Başkan Ümit Uysal, öğrencilerin sorularını tek tek cevapladı. Öğrencilere, kendi eğitimi hakkında bilgiler veren Başkan Ümit Uysal “Babam köy ilkokulunda öğretmendi. O zamanlar nüfusun yüzde 70’i köyde olduğu için, yatılı okul sınavlarıyla köy dışına çıkılıyordu. Lise öğrenimimi; İzmir’de parasız yatılı olarak okuyup tamamladıktan sonra Ankara Hukuk Fakültesi’ni kazandım ve Avukat olarak Antalya’ya geldim” dedi.Yerel yönetimlerin muhtardan başladığını dikkat çeken Başkan Ümit Uysal şöyle devam etti “Çöpümüzü kim toplayacak? Park, kaldırım yapılması, asfaltın yenilemesi lazım. Kim yapacak? Belediye ve belediye başkanı. Yerel yönetimler aslında muhtardan başlıyor. İlk olarak muhtar ve ihtiyar heyetini seçiyorsunuz. Sonra ilçe belediye başkanını, ardından da Büyükşehir Belediye Başkanını seçiyorsunuz. Bu şekilde yerel yönetim zinciri oluşuyor. Bunların her birinin farklı görevleri var. Halkımızın en iyi ve doğrudan tanıdığı yönetim; yerel yönetimlerdir.”HALKIN EN KOLAY HİZMET ALDIĞI YÖNTEMÖğrencilere, genel kamu yönetimi hakkında da bilgiler aktaran Başkan Ümit Uysal, “Bir yıllık Belediye Başkanıyım. Yerel yönetim anlamında, vatandaşın ulaşabildiği ilk yerde muhtar ve belediye başkanı vardır. Halkın en kolay ulaşabildiği ve en kolay hizmet alabildiği; devletle, milletin tam orta yerinde bir yönetim aygıtıdır, yerel yönetimler” diye konuştu.