Ülkü Ocakları Antalya İl Yönetimi Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ülkü Ocakları İl Yönetimi, Antalya Valisi Muammer Türker ve Antalya İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul’u ziyaret etti.Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Taşkın ve yönetimi, Antalya Valisi Muammer Türker ile Antalya İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul’u makamında ziyaret etti.Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Taşkın, “Dünyanın en büyük gençlik kuruluşunun Antalya’daki temsilcileri olarak devletimizin, ilimizdeki temsilcileri olan Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüz ile Ülkü Ocaklarının faaliyetleri, Türk gençliğinin mevcut durumu, ilimizin ve ülkemizin gündemine ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunduk. Kendisine faydası olmayan bir bireyin, Türk Milleti’ne faydası olmayacağını bildiğimizi ve bu doğrultuda kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerle milletimize faydalı bireyler yetiştirmek için mücadeleettiğimizi söyledik” dedi.Taşkın ziyaret sonunda Vali Türker ve Tonbul’a Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı aylık eğitim ve kültür dergisini takdim ettiklerini belirtti.