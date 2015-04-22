Uaü-ansiad "İş Fikirleri Ve Mentörlük" Protokolü İmzalandı

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) ile Uluslararası Antalya Üniversitesi arasında, (UAÜ) İş Fikirleri & Mentörlük İmza Protokolü Yapıldı.ANSİAD ile UAÜ arasında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile bu okullardan 1 yıl içinde mezun olanlar arasında düzenlenecek İş Fikri Proje Yarışması’nın yürütülmesi ve Potansiyel Girişimcilere Mentörlük Hizmetinin Sunulması Projesi’nin yürütülmesine ilişkin iki ayrı protokol imzalandı.UAÜ Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleştirilen protokol imzasına ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu, ANSİAD Başkan Yardımcısı Abdullah Erdoğan, ANSİAD Başkan Yardımcısı M. Sadi Kan, ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cihat Göktepe, Uluslararası Antalya Üniversitesi Proje ve İş Geliştirme Müdürü İlker Sökmen katıldı.İmza Protokolü’nde konuşan ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu, Girişimcilik Haftası kapsamında yapılan çeşitli etkinliklerle girişimcilik konusunda toplumda ciddi bir farkındalık oluştuğunu belirterek, “Edindiğimiz tecrübe ve birikimlerle yeni projelere imza atma kararı aldık. Bunlardan ilki genç girişimcilerin fikirlerinin aynı havuzda toplanacağı bir yapı oluşturmaktı. Buna yönelik, iki yıldır yöre üniversitelerin katkısı ile yürüttüğümüz İş Fikirleri Yarışması mevcuttu. Bu yarışmaya beklediğimizden çok başvuru oldu ve zengin iş fikirleri ortaya çıktı. Bu süreç bizi bugün imzalayacağımız protokoller için heyecanlandırdı. Yeni protokolle de bu yarışmayı daha kapsamlı hale getireceğiz. Yarışmalar sayesinde parlak fikirleri bir havuzda toplamayı başardıktan sonraki adımımız ise fikrin iş dünyasına aktarılacak formata getirilmesi olacak. Burada da Uluslararası Antalya Üniversitesi’nden değerli hocalarımızın katkısı ile mentörlük sistemini devreye sokacağız.” dedi.Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof Dr Cihat Göktepe, ANSİAD’ın Girişimcilik Ekosistemi yaratma çabasının protokolle şekillenmesinin çerçeveyi belirleyeceğini, bununla birlikte işlerin daha sistematik hale gelmesini sağlayacağını inandığını belirterek, “Bizim işimiz adım atmak. Yapacak çok iş var. Arkadan gelen süvarilerin bu konuyu daha ileriye taşıyacağına inancımız tamdır” dedi.Protokol töreni, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu ve Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof Dr Cihat Göktepe’nin, genç girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan her iki protokolü imzalaması ile sona erdi.(CE