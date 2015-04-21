Sokak Hayvanlarına Yeni Beslenme Üniteleri

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanları için kurulan beslenme ünitelerine yenilerini ekleyip mevcutların da bakımını yaptı.Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının yaşamlarını desteklemek için sürdürdüğü proje kapsamında, şehrin birçok yerine kurduğu Kedi Beslenme Ünitelerinin sayılarını arttırdı.Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, yaptığı açıklamada “Belediye olarak sokak hayvanlarının her mevsim ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verilmesi gerektiği bilincindeyiz. Yaklaşmakta olan sıcak yaz aylarında ortaya çıkacak su ihtiyacını düşünerek, sürdürmekte olduğumuz projenin devamı olarak tüm mahallelerde ve merkezde beslenme ünitelerini arttırmaya devam ediyoruz.” dedi.