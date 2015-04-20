Miniklerin Renkli Dans Gösterisi

Antalya Depo Alışveriş Merkezinde bu yıl. 8.’cisi düzenlenen Depo Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.Depo Alışveriş merkezinde bu yıl 8.’si düzenlenen Deepo Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar için birçok etkinlik ve gösterinin yer aldığı şenliğin üçüncü günü Yeni Nesil ve Aydede Kreş miniklerinin drama ve dans gösterileri ile devam etti. Rengarenk kostümleriyle dans gösterisi yaparak büyük alkış alan minikler sahneden inmek istemediler. Şenlik programı 26 Nisan’da sona erecek.