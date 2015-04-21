MHP Sahaya İndi

Seçim çalışmalarını hızlandıran Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Teşkilatı, Milletvekili adayları ile sahaya inerek Antalya’yı taramaya başladı. MHP Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya 7 Hazirana kadar sahada basmadık yer bırakmayacaklarını belirterek “Her vatandaşımıza ulaşarak dertlerini dinleyecek ve partimizin çözüm önerilerini anlatacağız” dedi.Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar her ilçede yapılan etkinliklere MHP Milletvekili adayları, İl ve İlçe teşkilatları ile katılarak vatandaşların dertlerini dinledi. MHP Milletvekili adayı Cafer Uyar MHP Gazipaşa ve Alanya teşkilatı ile, Ahmet Selim Yurdakul ve Tolga Alıcı Aksu Teşkilatı ile, Cengizhan Gököz İl Başkanı Ali Adnan Kaya ve Serik Teşkilatı ile, Mehmet Günal Kepez, Döşemealtı ve Konyaaltı Teşkilatı ile, Tarkan Akıllı ve Adem Uslu Manavgat teşkilatı ile, Neşe Gül Kemer teşkilatı ile, Gökhan Kurşunlu Kumluca ve Finike Teşkilatı ile, Alperen Erol Elmalı ve Korkuteli teşkilatı ile, Hasan Bölücek ve Turgut Bucak’ta Kaş ve Demre teşkilatları ile ilçelerde yapılan etkinliklere katıldı."ÇALINMADIK KAPI, SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ"7 Haziran seçimlerinin önemini çok iyi bildiklerini, tüm çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini belirten MHP Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya “Türk Milletinin yegane teminatı Ülkücü kadroların iktidara gelebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 7 Haziran seçimlerine kadar yılmadan, yorulmadan gerekirse uyumadan çalışacağız. Tüm kadrolarımızla sahaya inerek Antalya’yı adım adım gezeceğiz. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Her bir insanımızın derdini dinleyecek ve çözüm önerilerimizi anlatacağız. İktidarımız döneminde yapacağımız hizmetleri vatandaşlarımıza anlatarak destek isteyeceğiz. İnanıyorum ki büyük Türk Milleti yıllardır kendini aldatan ve kandıran zihniyete bu seçimlerde dur diyecektir. Yapacağımız çalışmalar ile Antalya’da kimsenin tahmin bile edemediği sonuçları alarak en fazla milletvekilini meclise gönderen parti olacağız” dedi.