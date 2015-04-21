Konyaaltı Belediyesi’nin 2015 Yılı Hedefi 15 Kilometre Sıcak Asfalt

Konyaaltı Belediyesi, sıcak asfalt sezonunu açtı. Gerek doğal gaz, gerek ise elektrik hattı çalışmaları nedeniyle tahrip olan sokak ve caddelerde asfalt çalışması yapan Konyaaltı Belediyesi, 2015 yılı sıcak asfalt sezonunu açtı. Liman Mahallesi 8. Sokakta sıcak asfalt çalışmalarına başlayan Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2015 yılı içinde 15 kilometre yolu sıcak asfalt ile kaplamayı hedefliyor.Muhtelif cadde ve sokaklarda "Prefabrik Beton Kaldırım Yapılması" işiyle ilgili ihale sürecini tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, 2015 yılı içinde 40 bin metrekare parke, 30 bin metrekare bordür ve 15 bin metrekare de görme engelli kılavuz taşı döşemesi yapmayı hedefliyor.Bu yıl içinde 15 kilometre sıcak asfalt hedefleri olduğunu bildiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çalışmalara başladıklarını bildirdi. Başkan Böcek, “ Liman Mahallesi’nde alt yapısı tamamlanan sokak ve caddelerde sıcak asfalt çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl içerisinde 15 kilometre sıcak asfalt yapacağız. Asfalt maliyetimiz yaklaşık 4 milyon lira olacak. Amacımız, Konyaaltı’nı herkes için yaşanabilir ve daha modern bir kent yapmak” diye konuştu.