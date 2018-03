CHP’li Adaylar İş Dünyası İle Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili adayları, Antalya Sanayici ve İşadamları ile bir araya geldi. Adaylar, işadamlarının seçim bildirgesi ve CHP’deki yaşanan değişim noktasındaki sorularını cevapladı.CHP Antalya Milletvekili adayları, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Ramada Otel’de düzenlediği toplantıya katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Akaydın, toplantıda kendisine yöneltilen " Belediyeyi nasıl kaybetiniz sorusuna " Büyükşehir Belediyesini nasıl kaybettiniz? Sorusuna Akaydın, “ Geçen yıl seçimi sandıkta kaybettiğimize inanmıyorum. Elimizde sayısız kanıtlar var. Ama bir bütün şehir yasası çıkarıldı. Bu aslında Türkiye’nin başını belaya sokacak yasaydı. Sadece İstanbul ve Kocaeli bütünşehir olma niteliğindedir. Bunun dışındaki iller bu vasfa sahip değildir. Bu bir tek amaç güdüyordu, Türkiye’deki kırsal kesimdeki oy üstünlüğüyle sahip olmadığı büyükşehirlere AK Parti’nin sahip olması için çıkardığı yasaydı. Amaç Eskişehir, Ordu, Mersin,Antalya’yı CHP’den, Balıkesir ve Manisa’yı MHP’den almaktı. Bunlardan sadece Eskişehir’de başarılı olmadılar. MHP’de Balıkesir’i kaptırdı." şeklinde cevap verdi.Soru cevap şeklinde geçen toplantıya, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve adaylardan Gürkut Acar’ın, programları nedeniyle katılamadığı belirtildi.CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, partisinin seçim bildirgesinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklandığını hatırlatarak, bildirgenin ekonomik sıkıntılar ve toplumun refahını arttırma üzerine hazırlandığına dikkati çekti.Antalya’daki ve ülke genelindeki adayların bu seçim bildirgesi çerçevesinde oluşturulduğunu ifade eden Esen, “ Adaylarımız bu amaca yönelik en uygun isimlerden oluşmuştur. Temel olarak üreten ve ürettiğini ve eşit şekilde bölüşen bir ülke istiyoruz. İş dünyasının sorunlarını tespit eden ve bu sorunları doğru şekilde çözme gayreti içinde olan bir partiyiz. Toplumun artık hiçbir yerinde bildiğimiz çağdaş evrensel kuralların işlediğini görmüyoruz. Demokrasinin varolduğuna dair işaretlerinden bir tanesi ön seçimdir. Türk siyasi kadrolarının yenilenmesi anlamında yeni isimlere yol açacak bir gelişmeydi ön seçim. Yetenekli, işinde başarılı, parlak insanlar, donanımlı insanları üyelerimiz aday gösterdi. Ülkemizdeki demokrasinin işlediğinin en güzel örneğidir ön seçim” dedi.“SİYASET BİZİ BÖLMEMELİ”Bugüne kadar CHP neden istediği desteği alamadı, partide bir değişim mi var? Şeklindeki soruya Figen Albuga Çalıkuşu, “ Siyasi kurumların tedavi edilmesinin hastalığı vardı. Bu hastalıklardan biri de kendinden olmayanı karşıt görme hastalığıdır. Siyaset çare bulmaktır, günlük hayatını düzenlemektir. Tüm kadınların sorunu birdir. Her kadının cayır cayır yandığını olaylar vardı. Bizim siyasi kurumlar ne yapıyor, bizleri partiler üzerinden okuyor ve bölüyor. O zaman çare bulunamıyor. Kadınlar partiler üzerinden birbirine düşmanca bakıyor. Artık bu dili değiştirmeliyiz, ideolojilerden çok önemli olan insandır. O nedenle CHP toplumun değişen dilini yakaladı. Açıklanan programda bunu çok destekliyor. En değerli varlık insandır. İdeolojiler artık geride kalmıştır.Bu hırçınlığı yenmeliyiz. Gülümsemeliyiz. Daha fazla gülümsemek için, yarınları garanti altına almak için çalışıyoruz. Siyaset bir başkasını ötekileştirmemektir. Birbirimizin sorunları bir, siyasetin birbirimizi bölmesine izin vermemeliyiz” diye cevapladı.“KADRO ANTALYA’YA HİZMET EDECEKTİR”Devrim Kök’te aynı soruya şu cevabı verdi: “ Mevcut siyaset dilini eleştiriyoruz. Halkın CHP’den beklentileri çok yüksek. CHP bu ülkede bir çok ilki getirdi. CHP hızlı bir değişim içinde. CHP, daha çağdaş, daha yaşanılır, faklılıkların zenginlik kabul edildiği anlayışı kabul ediyor. Halkın yaşam düzeyini iyi hale getirmek için projeler üretiyor. Her kesimi tatmin ediyor. Programımızda ekonomi ağırlıkta olmalıdır. Siyaset insanların yaşamına dokunmalıdır. Artık CHP bir yeri tercih etmiyor. Bu ülke içinde yaşayan herkes bizim başımızın tacıdır. İşverenin ve işçinin taleplerine aynı anda cevap veren bir CHP var. Bu kadro yeni bir kadrodur. Bu kadro Antalya’ya çok önemli hizmetler verecektir.”“İKTİDARA GELECEĞİZ”Niyazi Nefi Kara ise aynı soru karşısında, değişimin kolay olmadığına dikkati çekerek, “ Ciddi şekilde devrim yapmak, yada adım adım gitmeniz gerekir. Uzun yıllardan sonra üyelerle seçim yapıldı. Bu değişim başladı. İyi biz mufalefet yapmayacağız. Biz iktidara gideceğiz. Muhalefet etmek isteyenler düşünsün” açıklamasını yaptı.“HALKIN ADAYLARI OLARAK YOLA ÇIKTIK”Kara, iktidara giderken nasıl bir hesap yaparsınız? Sorusuna şu cevabı verdi: “ Gittiğimiz her ilçede oyların yüzde yüzünü istiyoruz. Çalışmamızı buna yönelik yapıyoruz. Hiç matematik hesabına gerek yok. Matematik halktır. Biz bunun kanıtıyız. Halka güvenmeliyiz. Biz sadece sevgi ve barışı getireceğiz. Halkın adayları olarak yola çıktık. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Alabileceğimiz maksimum vekil sayısını çıkaracağız. İnanın başaracağız.”“BİLDİRGENİN YERELİNİ YAPTIK”CHP’nin seçim bildirgesinin Antalya genelinde tüm katmanların sorunlarının kapsayacak şekilde yerelini yaptıklarını kaydeden Esen, “ Anket ve tanıdıklarımızın aracılığıyla çalıştık. Antalya’nın sorunlarının tespitlerini yaptık. Bir rapor halinde Antalya’nın neresinde ne sorun var tespit ettik. Doğru çözümleri bulduk. Elimizde ve milletvekili adaylarımızda var. Çıralı’ya gittiğimiz zaman orada problemin ne olduğunu biliyoruz. Orada yasal değişiklik gerektiğini biliyoruz. Çok iddialıyız. Antalya’nın sorunlarını bizden iyi bilen siyasi parti olduğunu düşünmüyoruz. Doğru sorun tespiti, doğru çözüm, doğru iletişim eşittir Antalya’da CHP birinci parti” diye konuştu.“CHP ANTALYA’DA BİR BÜTÜNDÜR”CHP Antalya’da adaylar arasında bir bütünlük sağlayamıyor söylemlerini eleştiren Esen, “Bizim parti olarak dışarıdan göründüğümüz bir algı var. Aramızda olmayan milletvekili adaylarımız, programları nedeniyle aramızda yok. Böyle bir ayrışma yok. Tüm adaylarımız seçim komitesinin hazırladığı program çerçevesinde çalışıyorlar. CHP bir bütündür, Antalya’da ve Türkiye’de bir bütündür. Bir sıkıntı yok. İçtenlikle söylüyorum. Suskunluğumuzun bir sebebi var. En doğru cevabı verecek cesaretimizde, bilgimizde var. Bir çatışma siyaseti yapmayacağız. Ne Antalya’da ne Türkiye’de siyaseti bataklık alanına çekilmesine izin vermeyeceğiz. Rakibimizle bizi karşı karşıya getiren soruları cevaplamayacağız. Rakip siyasetle ilgili konuşmayacağız” şeklinde konuştu.“SEÇİM BİLDİRGESİ HEYECAN OLUŞTURDU”Mustafa Akaydın, CHP’nin Seçim Bildirgesi ile iktidara ortak olduğunu açıkladığını vurgulayarak, “Yoksul, emekli, işsiz, işçi, işadamı katmanlarının hepsinde bu program bir heyecan oluşturdu. Diğer partilerde ise endişe oluşturdu. Biz 7 Haziran’da Türkiye Cumhuriyeti’nin rejim oylamasına gidiyoruz. Uçurumun kenarında bir cumhuriyet var. Türkiye başka bir rotaya yada diktatörlüğe girecek. Vizyon konuşmanın ana hattı çiftçi, işçi, yoksulun işadamının beklentilerine son derece vurgulayıcı biçimde çözüm getiren bir bildirgeyi gördük. Beklentiler son derece olumlu oldu. İktidar partisi başta olmak üzere bir panik havası oluşturdu. CHP’ye sarılma iç güdüsü var. CHP Cumhuriyeti kurmuş olan partidir. Bilgi toplumu bundan sonraki hedefimiz. Yani aklı başında, bilime önem veren, akrabayı en kayırmacıdan uzak, dürüst siyaset yapan bir millet olacağız. Üçüncü dünya ülkesi konumundan kurtulmalıyız. Geçen yıl fark 1.8’e indi” dedi.“CHP BÜYÜKŞEHİRİ SANDIKTA KAYBETMEDİ”Akaydın açıklamalarına şöyle devam etti: “ Seçimlerden önce Hakan Bayrakçı’nın anketleri var 10 puan önde olduğumuzu söylüyor. Bir daha yaptı anket fark 14 dedi, olmaz bu kadar fark dedim. Ama sandıklar açılırken biz öndeydik. Bir şey oldu o gece saat 01:30 açılan sandık sayısı yüzde 92.5 CHP açık ara önde. Ekranlar dondu. Saat 3.45’e kadar ekranlar dondu. Bize haber geldi adliyede bir şeyler oluyor. Manzara şu Kepez sandıkları en sona konmuş. Kepez’in sandıklarının elektronik sisteme geçirilmesi durumu var. Kedi girmiş Kepez İlçe Seçim Kurulu’nun olduğu yere. Kediyi de yöneten kişinin adı Mevlüt Çavuşoğlu. Kendisi ile tartıştık o gün orada. Daha önemlisi içimizden biri, CHP’nin il yöneticini olup da Kepez’in bilişim sistemlerinden sorumlu olan arkadaşı hiç bize ıslak imzalı tutanak göndermedi. Engelledi bunu tek başıma. Kendimizi savunamadık. Elimizde ıslak imzalı tutanak yok. Bu bir itiraf. Bu arkadaşın adı Umut Doğan, ertesi gün AK Parti’ye transfer oldu. Şimdi AK Parti Muratpaşa ilçe yöneticisidir. Adım adım AK Parti öne geçirildi. Olay budur. İtirazları yaptık. Ama kabul görmedi. İddia ediyorum Antalya’nın oyları hala depolarda. Sadece Kepez’i sayılması meseleyi ortaya koyacaktı. CHP seçimi sandıkta kaybetmedi.”“BİLDİRGE TOPLUMUN HERKESİMİNE DOKUNUYOR”Çetin Osman Budak ise CHP’nin politikasını değiştirdiğini belirterek, “ Bir önceki seçim dede buna benzer ifadeler vardı ama toplumda gereken ilgiyi uyandırmadı. Çünkü Türkiye’nin gündemi de çok farklıydı. Bu kez biraz daha fazla ekonomiyi öne çıkardık. Bu sefer ekonomide her şey yolunda da gitmiyor. Biz bunları söylerken Budak, ‘muhafelet yapıyor’ diyorlardı. Biz öncesinden bugünleri söylüyorduk. Ekonomik olarak duvara toslamak üzereyiz. Toplumda o nedenle bildirge açıklandığı andan itibaren bir ses getirdi. Her kesimde bıçak kemiğe dayandı. O nedenle açıklanan seçim bildirgesi toplumum her kesimine dokunuyor. Ve destek görüyor Demokratik yaklaşımlarda dikkatle okunulmalıdır. Ekonomi, demokrasi hukuk, şuanda zafiyete uğramıştır” dedi.“KAYNAK BİZİZ”Budak, partisinin vaatlerinden asgari ücret ve emekliye çift maaşın nasıl verileceğini şu ifadeyle açıkladı: “ Asgari ücretin üzerideki bütün yükler kaldırılacak. Tüm vergiler kaldırılıyor. İşveren rahatlayacak. Yatırım yapabilmesi ve istihdam oluşturabilmesi sağlanacak. Emekliye iki maaş, tasarruf edersiniz çok kolay verilir. Lüks makam arabaları, yeni köşkler olmasın yeter. Milli gelirin istihdama gitmesini sağlarsınız kaynağı bulursunuz. Ekonominin çarklarını da döndürürsünüz. Bütün hortumları kesin, adil dağıtın kaynağı bulursunuz. Kaynak biziz.”Halkın işadamı olduğunu işaret eden Budak, seçildikten sonrada halkında içinde olacaklarının altını çizdi.Toplantı adayların işadamları ile toplu fotoğraf çektirmeleriyle sona erdi.