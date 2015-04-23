CHP Antalya Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı

7 Haziran genel seçimlerine hazırlanan CHP Antalya milletvekili adayları, düzenledikleri toplantıyla seçmenlerin karşısına çıktı. CHP’li Akaydın toplantıda Başkan Türel’in pazar gün düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını duyurduğu dosyalara cevap verdi. Akaydın,”Benim kendimden hiçbir şüphem yok. Antalya halkının da benden şüphesi olacağını düşünmüyorum. ”dedi.BAYKAL VE ACAR KATILAMADIÖn seçimin ardından sandıktan çıkan Niyazi Nefi Kara, Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın, Devrim Kök, Figen Çalıkuşu, Rafet Zeybek, Nusret Bayar, Deniz Filiz, Sultan Yeğen, Sevindik Gizli, Cavit Arı, İbrahim Keser, Murat Bulat CHP’li milletvekili adayları CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen’in başkanlığında bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Deniz Baykal Avrupa Parlamentosu’ndaki görevi nedeniyle, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar ise CHP’nin Ankara’daki 23 Nisan etkinliği nedeniyle katılamadı.“CHP, BU ÜLKENİN SORUNLARININ TAMAMINI ÇOK BİLİYOR”İl Başkanı Semih Esen, CHP’nin güzel bir karar alarak ön seçime gidildiğini söyledi. Partiye müracaat eden 96 adaydan 14 ‘ünün sandıktan çıktığını belirten Esen, adaylarla birlikte seçime hazır olduklarını kaydetti. Antalya’nın 19 ilçesinden ve köylerinden bilgiler toplayıp sıkıntıları tespit ettiklerini de ifade eden Esen,”CHP bu topraklardan çıkan bir partidir. 92 yıldır bu ülkede bulunan bir partidir. CHP iddia ediyoruz bu ülkenin sorunlarının tamamını çok iyi tanıyor. CHP en iyi çözümleri üretecek en iyi kadroya sahiptir. Biz kendimize ve partimize çok güveniyoruz. O nedenle 7 Haziran seçimlerinde hak ettiğimiz başarıyla çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.CHP’li milletvekili adayı Devrim Kök ise, önce Antalya’ya sonra Türkiye’ye hizmet etmek için yola çıktıklarını kaydetti.“BİRİNCİLİĞİMİZİ HALKIN GÖZLERİNDEN GÖRDÜM”CHP’nin üçüncü sıradan kontenjan adayı Çetin Osman Budak, 7 Haziran’da iktidara yürüdüklerini rekor oyla birinci olacaklarını ileri sürdü. Birinciliklerini halkın gözlerinden gördüğünü belirten Budak, “7 Haziran’da iktidara yürüyoruz. Antalya’da rekor oyla birinci partiye gidişimizi halkın gözlerinden gördüm. Bir değişim dönüşüm var bizde buna parti olarak hazırız. Arkadaşlarımız çok güçlü ve pırıl pırıl. Ön seçim çalışmalarımızda olduğu gibi hep bir aradayız. Bölgelerin sorunlarını çıkardık ve tespit ettik” dedi.“SABOTAJ, MİKROFONA KEDİ GİRDİ”Antalya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve CHP Antalya milletvekili adayı Mustafa Akaydın, ise yaptığı konuşmasında mikrofonun azizliğine uğradı. Akaydın’ın konuştuğu sırada mikrofon bozulunca “Sabotaj, mikrofona kedi girdi” dedi. Akaydın’ın bu söylemi salonda gülüşmelere neden oldu. Geçen seçimde de iyi bir sonuç aldıklarını belirten Akaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:“Geçen yılda birinci partiydik ama bu defa açık ara birinciyiz. İlk defa demokrasi tarihinde rejim sistemi oylanacak. Rejim ya raydan çıkıp diktatörlüğe gidecek ya da çıktığı raydan geri Cumhuriyet rayına oturacak” şeklinde konuştu.CHP’Lİ AKAYDIN, BAŞKAN TÜREL’E MEYDAN OKUDUKonuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan milletvekili adaylarına bir gazeteci 26 Nisan Pazar günü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Eski başkan CHP’li Akaydın hakkında bir takım dosyaları açıklayacağı toplantı gündeme geldi. Akaydın’a açıklanacak dosyalar hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine CHP’li Akaydın, şöyle konuştu:”Benim kendimden hiçbir şüphem yok. Antalya halkının da benden şüphesi olacağını düşünmüyorum. Dosyaları açıklamak için 13 ay neden bekledi onu merak ediyorum. Ben 3 ay içerisinde Türel’in bazı ayıpları hakkında savcılıklara başvurmuştum. Bazı davalardan takipsizlik çıktı bazılarının ise üstü kapatıldı. Önce kendi ayıplarıyla ilgili aklandığını açıklasın. Adaletin kimden geldiği konusunda zaten bazı sıkıntılar var.”dedi.“HER TÜRLÜ DOSYAYA KARŞI BİZ HAZIRIZ”Akaydın’ın cevabı üzerine parti adına cevap vermek isteyen İl Başkanı Esen’de siyasetin insanlar için yapıldığını belirterek siyasetin bataklık haline getirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Açıklanacak her türlü dosyaya karşı hazır olduklarını ifade eden Esen,“Türkiye’de siyaset uzunca bir zamandır mecrasından amacından çıktı. Siyaset insanların sorunlarına çözüm üretmek için yapılır. Bizim belediye başkanımızın hizmet ettiği döneme ilişkin bir takım dosyaların açıklanacağı iddia ediliyor. Burada yapılan şey açıkça amacını kaybetmiş siyasetin seçimlerden önce devreye sokmaktır. Siyasetin ne Antalya’da nede Türkiye’de bataklık haline getirilmeyecek. Biz hazırız diledikleri kanala diledikleri şekilde girebilirler. Biz temiz siyasete hazırız. Zaman zaman bir takım iddialar bazı medya organlarında yer aldı. Sorunu gelip bizimle konuşsunlar biz gerekeni yaparız. Bize yapıştırılacak bir etiket varsa bunu yanıtsız bırakmaz cevabını veririz. Atılan çamura cevabını verip işimize bakarız” ifadelerine yer verdi.Figen Çalıkuşu ise, “Siyaset ve siyasi partiler bizi bölüyor. İktidara geldiğimizde ve darbe yasalarını değiştirip tabanın vekilleri olduğumuz da gerekeni yapacağız. Sokaktaki insan sorunların çözülmesini istiyor. Bizde sokağa insanların sorunlarını çözmeye gidiyoruz” diye konuştu