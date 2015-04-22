CHP Adayı Çalıkuşu, Alanya Esnafını Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili adayı Figen Albuga Çalıkuşu Alanyada esnafı ziyaret etti. CHP adayları Figen Albuga Çalıkuşu ve İbrahim Keser, Alanya İlçe Başkanı Şengül Yeşildal ile ilçe yönetimiyle birlikte Alanya esnaf odasının düzenlediğï ikinci bahar buluşmasında esnaf ve vatandaşla bir araya gelip sohbet etti.CHP iktidarıyla yoksul vatandaşlara aile sigortasının yapılacağını söyleyen Figen Albuga Çalıkuşu " Türkiyenin neresinde olursa olsun hiçbir ailenin geliri geliri 720 TL’nin altında olmayacak. Bu ülkede hiçbir vatandaş´hiç bir aile ben yoksulum demeyecek’’.dedi.Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini belirten Çalıkuşu ‘’ Toplumsal huzur için gerekli olan budur. Refahı tabana yayacağız sizleri ömür boyu güvencesiz çağdaş köle olarak çaıştıran zihniyete son vereceğiz’’ şeklinde konuştuÇİFTÇİYE HANE BAŞINA GELİRTeşvik edilecek tarım ürünlerini bir yıl önceden açıklayacaklarını ifade eden Çalıkuşu" Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet güvencesi altına alınacak. Başka geliri olmayan çiftçiye hane başına asgari ücret düzeyinde gelir sağlayacağız. Alanya tarım üretiminin turizmle entegre edilip alternatif sektörlerle desteklendiği yeni bir modele geçişinin sağlanması gerektiğine dikkak çeken Çalıkuşu ‘’Çiftçi kardeşim mazotu 1.5 liraya alacaksın.Alacaksın ki,`ekip biçtiğinden devlet değil sen kazanasın. Bundan sonra yatların değil çiftçinin mazotuna indirim gelecek.’’ diye konuştu.