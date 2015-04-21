Büyükşehir, Engelli Bireyleri "Çocukça Bir Gün" De Buluşturdu

Engelli bireyler, Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen “Çocukça bir gün” etkinliğinde 23 Nisan’ı kutladı. Dans, yarışma, eğlence dolu etkinlikte engelli çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde engelli bireyleri unutmadı. Antalya’daki özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli bireylerin 23 Nisan’ı çocukça yaşamalarına katkıda bulunmak amacıyla Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ‘Çocukça Bir Gün’ etkinliği düzenlendi. Şenlik havasında gerçekleşen etkinliğe, Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sanem Öztürk, çok sayıda engelli öğrenci ve velileri katıldı.YETER Kİ DÜŞÜNCELER ÖZÜRLÜ OLMASINEtkinliğin açılışında konuşan Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül, “Biz de bir söz var yeter ki düşünceleriniz özürlü olmasın. Bu güzel etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umuyoruz ki bugün daha güzel günlerin başlangıcı olur, hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sanem Öztürk; “Böylesine anlamlı bir bayramda sizlerle olduğum için çok mutluyum. Hepiniz bizler için birer mutluluk kaynağısınız. Bundan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kanatları altında bayram neşesi içinde çok daha güzel günlerimiz olacak” diye konuştu.OYUNLARLA EĞLENDİLEREtkinlikte hareketli müzikler eşliğinde dans eden engelli bireyler, kendileri için hazırlanan oyun alanında çuval yarışı, penaltı atışı, basketbol, badminton, ip çekme, ip atlama gibi aktivitelerde doyasıya eğlendiler. Palyaçolara büyük ilgi gösteren çocuklar yüzlerini boyatıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelli çocuklardan oluşan koronun verdiği mini konser büyük alkış aldı. Şarkılara eşlik eden çocuklar, 23 Nisan’ı doyasıya kutladı.