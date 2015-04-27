AKBB Üye Sayısını 46’dan 58’e Çıkardı

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) meclis toplantısı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) binasındaki konferans salonunda yapıldı. Toplantıda, 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.Kepez Belediye Başkanı ve AKBB Başkanı Hakan Tütüncü, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce bir önceki meclisin yapıldığı tarihten bugüne, 6 aylık zamanda birliğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Birliğin son 6 ayının çok bereketli geçtiğini belirten Başkan Tütüncü, “Son 6 ayda önem verdiğimiz konuların başında belediye personelinin eğitimine yönelik çok çeşitli programlar uygulamak oldu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile yaptığımız proje hazırlama eğitim çalışması da çok verimli geçti” dedi.DOST VE KARDEŞ ÜLKELERDE KARDEŞLİK PROTOKOLÜBaşkan Tütüncü, 6 aylık sürede dost ve kardeş ülkelerin belediyeleri ile kardeşlik protokolü imzalanmasına önem verdiklerini belirterek, “Dost, kardeş ülkelerin belediyeleriyle, bizim belediyelerimiz arasında tesis edilecek kardeşlik protokolleriyle, halkların yerel düzeyde birbirine yaklaşmasını hedefledik. Romanya Belediyeler Birliği’nin daveti üzerine bu ülkeye bir gezi düzenledik. Her iki ülke belediyeler birliği arasında kardeş belediyecilik başta olmak üzere, tecrübe paylaşımına dönük çalışmaların yapılması kararlaştırdık. AKBB’ye bağlı 7 belediye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 7 belediye arasında kardeşlik protokolü imzaladık. Geçtiğimiz Mart ayında Azerbaycan’da resmi temaslarda bulunduk. Azerbaycan’daki 7 belediye ile birlik üyesi 7 belediye arasında kardeş şehir protokolü imzalayacağız” dedi.TÜM MECLİS ÜYELERİNE EĞİTİM KAMPIBaşkan Hakan Tütüncü, Şubat’ta birlik üyesi belediyelerin tüm meclis üyeleri için Afyonkarahisar’da iki gün süren bir eğitim kampı programı düzenlediklerini kaydetti. Tütüncü, bu eğitim kampının, birlik üyesi meclis üyeleri dışında, belediyelerin tüm meclis üyelerine yönelik yapılması bakımından bir ilk olduğunun da altını çizdi.CİTY EXPO’DA KATILIM YÜZDE 50 ARTTIAltı aylık zamanda yaptıkları önemli çalışmalardan birinin 5.City Expo Şehircilik Fuar’ı olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, “Fuar, Antalya adına sevindirici gelişmelerle tamamlandı.Geçtiğimiz yıllara göre katılım ve ziyaretçi sayısı yüzde 50 arttı. City Expo’yu, Antalya için önemli bir marka haline getirmek için çalışacağız” dedi.BELEDİYECİLİK PROJE YARIŞMASIBaşkan Tütüncü, geçtiğimiz 6 ayda birlik üyesi belediyeler arasında Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması düzenlenmesi kararını da aldıklarını ifade etti. Başkan Tütüncü, yarışma ile hem belediyeler arasında rekabeti artırmayı hem de belediyelerin yapmış olduğu iyi çalışmaları örnek göstermeyi amaçladıklarını bildirdi. Başkan Tütüncü’nün konuşmasından sonra görüşülen birliğin 2014 Yılı Faaliyet Raporu ve 2014 yılı kesin hesabı oy birliği ile meclisten geçti.AKBB 6 ÜYE DAHAAKBB Meclisi, Kumluca, Gazipaşa (Antalya), Seydikemer (Muğla), Kemer (Burdur), Sandıklı (Afyonkarahisir), Hekimhan (Malatya) belediyelerinin üyelik başvurusunu oybirliği ile kabul etti. Geçtiğimiz mecliste 6 belediyenin üyelik başvurusunu kabul ettiklerini anımsatan Başkan Tütüncü, “Göreve geldiğimde 46 olan birliğin üye belediye sayısını 58’e çıkarmış olduk. Birliğin üyesinin bulunduğu il sayısı da 6’ya çıktı. Değiştirdiğimiz tüzükle Türkiye’nin her tarafından, meclisin takdiriyle üyelik başvurusu kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.AKBB DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ’NDEAKBB Meclisi, UCLG Dünya Teşkilatı’nın 8 bölge teşkilatından biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’na üyelik teklifine de oy birliği ile onay verdi.AKBB’nin, daha önce de Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye olduğuna işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, “Şimdi de Dünya Belediyeler Birliği’ne üye oluyoruz. UCLG-MEWA, uluslararası düzeyde de oldukça önemli çalışmalar yapıyor. Üye olan belediye birlikleri de bu anlamda çeşitli avantajlardan faydalanıyorlar. Uluslararası çalışmalar, uluslararası tecrübe ve fon paylaşımına ilişkin davetler yapılıyor. Bu üyelik, belediyelerimize uluslararası bir ufuk kazandıracaktır” dedi.KOMİSYON SEÇİMLERİ YAPILDIDaha sonra Akdeniz Belediyeler Birliği’nin, görev süresi dolan ve 1 yıl görev yapacak olan encümen, turizm komisyonu, çevre komisyonu üyeleri, plan ve bütçe komisyonu üyeliklerinin seçimi yapıldı. Komisyonlar şu isimlerden oluştu:Encümen : Süleyman Topçu (Demre Belediye Başkanı), Ümit Öztekin (Elmalı Belediye Başkanı), Mehmet Özeren (Gündoğmuş Belediye Başkanı), Mustafa İsmet Uysal (Akseki Belediye Başkanı), Yusuf Murat Parlak (Keçiborlu Belediye Başkanı), Fatih Selimoğlu (Karamanlı Belediye Başkanı). Turizm Komisyonu: Halil Öztürk (Elmalı Belediye Meclis Üyesi), Ali Tütüncü (Keçiborlu Belediye Meclis Üyesi), Erol Demirhan (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi), Fatma Durmuş (Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi), Ali Uğur (Alanya Belediyesi Meclis Üyesi), Çevre Komisyonu: Bülent Saylağ (İbradi Belediye Meclis Üyesi), Hilmi Uslu (Manavgat Belediye Meclis Üyesi), İbrahim Akdemir (Senir Belediye Meclis Üyesi), Ali Koç (Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi), İlhan Altınok ( Gölhisar Belediye Meclis Üyesi). Plan ve Bütçe Komisyonu: Mustafa Eroğlu (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi), Mahmut Yıldırım ( Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi), Erdeniz Yavuz (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi)Adem Çelik (Kepez Belediye Meclis Üyesi), Faik Çıtak (Serik Belediye Meclis Üyesi)