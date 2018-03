AK Parti’li Sena Nur Çelik’ten ’Gençlik’ Aşısı

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, Alanya’da AK Parti Alanya Gençlik Kolları’nın düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti’nin Alanya’dan ilk kadın milletvekili adayı Sena Nur Çelik, gençleri yarınların teminatı olarak gördüklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da istişareye katılarak tecrübelerini gençlerle paylaştı.Gençleri yarınların teminatı olarak gördüklerini dile getiren AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, gençlerin toplumun her alanına katılmalarını teşvik etmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Sena Nur Çelik, “Biz gençlere güvenen, onları yarınların teminatı olarak gören bir hareketiz. Gençlerin toplumsal yaşamın her alanında aktif olmasını daima teşvik eden ve bunu icraatlarına yansıtan bir partinin mensuplarıyız. Çünkü biz yenilenmeyi, değişmeyi ve dönüşümü, var olmanın, hep önde olmanın bir şartı sayıyoruz. Ak Parti, gençlerin siyasete katılmasının önündeki engelleri kaldırmak için çok önemli adımlar attı. Bu adımlardan en önemlisi seçilme yaşının 30’dan 25’e düşürülmesidir. Bildiğiniz gibi partimiz bununla da yetinmedi ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu seçilme yaşının 18’e düşürüleceğini ilan etti. Bu partimizin gençlerin potansiyeline inanan, sadece inanmakla kalmayıp bunu somut icraatlar ile de destekleyen bir parti olduğumuzun göstergesidir” dedi.“GENÇLER İÇİN SANAT EVLERİ, GENÇLİK STÜDYOLARI, KARİYER MERKEZLERİ AÇACAĞIZ”Parti olarak 13 yıllık dönemde eğitime katkı konusunda çok fazla yatırım yaptıklarını dile getiren Antalya Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, “AK Parti olarak 13 yıllık iktidarımız döneminde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için üniversite gençliğinin katsayı adaletsizliğine son verdik. Öğrencileri ekonomik olarak destekleyen projelere imza attık. Birbiri ardı sıra gençlik merkezleri açtık. İş hayatında genç istihdamını teşvik ettik. Şimdi sırada Sanat Evleri, Gençlik Stüdyoları, Kariyer merkezleri var. İnşallah bu projelerin gerçekleşmesi için önümüzdeki dönemde çalışacağız” şeklinde konuştu.“GENÇLERİN DESTEĞİ İLE ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ MESELE YOK”Uluslararası alanda güçlü bir Türkiye için, iyi bir eğitim sistemine, iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaçları olduğunu belirten sena nur çelik konuşmasını şöyle tamamladı:“Bu nedenle Partimiz eğitim almamış genç bırakmamaya kararlıdır. AK Parti iktidarının, Cumhuriyet tarihinde en çok üniversite kuran iktidar olması bunun en somut göstergesidir. Sadece günün meselelerine değil, önümüzdeki elli yılın hedeflerine odaklanan bir partinin gençleri olarak çok çalışmamız gerekiyor. Bugünün gençlerinin, gelecek nesillerin kurucuları olduğunun bilinciyle çalışalım. İnanıyorum ki, sizlerin desteği ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele olmayacaktır.”“ÖĞRENCİ BİRLİKLERİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM”Türkiye’de iki üniversitesi olan tek ilçenin Alanya olduğunu hatırlatan Çelik, "Bu üniversitelerin her alanda dünya standartlarını yakalaması için çalışacağım. Üniversite öğrenci birliklerinin gençlerin sosyal hayata katılmasına ilişkin önemli rol aldığını düşünüyorum. Bu nedenle üniversite öğrenci birliklerinin güçlenmesini ve çeşitlendirilmesi için ayrıca çalışacağım" dedi.