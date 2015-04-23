AK Parti Adayı İbrahim Aydın Manavgat Esnafını Dinledi

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı İbrahim Aydın seçim çalışmaları çerçevesinde Manavgatlı esnafla buluştuİlçe teşkilatı ile birlikte Hisar Caddesi, Güllük Caddesi ve Manavgat’ın en büyük pazarlarından olan Perşembe Pazarı’nda esnaf ziyaretleri yapan AK Parti Antalya Milletvekili Adayı İbrahim Aydın vatandaşlarla sohbet edip problemlerini ve çözüm yollarını konuştu.Manavgat AK Parti İlçe Başkanı Hasan Öz ile birlikte adaylık tebriklerini de kabul eden İbrahim Aydın kendisinin Manavgat’ın çocuğu olduğunu hatırlatarak; “Büyüklerimizin yaptıkları araştırmalar neticesinde beni Antalya’dan 6’ncı sırada aday olmamı uygun gördü. Artık bizde çok çalışacağız. AK parti Antalya olarak bu dönem TBMM’de 6 milletvekilimiz var. İnşallah önümüzdeki dönem bu sayı en az 7 olacak” dedi.Daha önceden Orman Bölge Müdürlüğü görevlerinde Manavgatlı ve Antalyalı bütün hemşehrilerinin yasal isteklerini ve dileklerini yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Aydın; “İnşallah TBMM’ye gittiğimde de Manavgatlı hemşerilerimden gelen istek ve dilekleri titiz bir şekilde takip edeceğim. Manavgat’a daha fazla yatırım gelmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.İlçe Başkanı Öz’de, Aydın’ı milletvekili olarak TBMM’ye gönderme konusunda çok iyi çalıştıklarını ifade ederek; “İnşallah 8 Haziran’dan itibaren Manavgatlı bir hemşehrimiz TBMM’de milletvekili olarak görev yapacak. Bu bizim elimizi Manavgat’a yatırımların gelmesi konusunda daha da güçlendirecek. Bunun için sizlerden destek bekliyoruz” dedi.