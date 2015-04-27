AK Parti Adayı Aydın’dan Çobanlara Müjde

AK Parti Antalya Milletvekili adayı İbrahim Aydın, seçim çalışmalarına devam ediyor. Gazipaşa ilçesinde orman köylerinde düzenlenen programda vatandaşlarla buluşan İbrahim Aydın, köylülerin sorunlarını dinledi. Özellikle küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Kızılgüney, Yeniköy, Ilıca, Karatepe, Şahinler ve Sugözü mahallelerindeki seçim çalışmasında köylüler ormanda keçi otlatma konusunda yaşanan sorunlarına çözüm istediler.Keçi otlatma konusunda talepleri dinleyen İbrahim Aydın, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben de bir Yörük ailenin evladıyım. Küçüklüğümde koyun güttüm. Büyüdük, okuduk, Orman mühendisi oldum. 30 yıl orman teşkilatında görev yaptım. Bunun son 8 yılı Orman Bölge Müdürü olarak geçti. Görev yaptığım Antalya, Muğla ve İzmir Orman Bölge Müdürlükleri, kırsal kesimlerinde küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, Yörük kültürünün günümüze en güçlü şekilde taşındığı bölgeler. Görev yaptığım yerlerde bu konuda hep çobanlarımızın ve Yörüklerin mağduriyetinin giderilmesi yönünde çalıştık. Aynı çobanlarımızın sorununa benzer problemler, orman teşkilatımızla orman köylümüz arasında süre gelmiştir. Biz bu noktada hep orman köylüsüyle hasım değil hısımız felsefesiyle olaya yaklaştık. Orman Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu sözümüzü çok beğendi ve her seferinde dile getirir" dedi.Keçilerin ormanda otlatılması konusunda yaşanan sıkıntıları çözme anlamında 2011 yılında torba yasayla bir düzenleme yapıldığını belirten AK Parti Milletvekili Adayı İbrahim Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yapılacak iş çok basit. Bir çok kanunumuz gibi Orman Kanunu da çok eski. Yeni anayasada orman köylümüzün, Yörüklerimizin, çobanlarımızın yaşadığı sorunları ortadan kaldırmamız lazım. Bu nasıl olacak? Güçlü bir AK Parti iktidarı ile olacak. AK Parti iktidarının güçlü bir şekilde devamı ile olacak. Siz bizleri Antalya’dan Ankara’ya güçlü bir şekilde göndereceksiniz. Biz de millete hizmette ikinci yarı sürecinde yeni anayasamızı yazarken mecliste olacağız ki, bu sorunlarınızı çözebilelim. Ben bu konuda Yörüklerimizden, çobanlarımızdan 7 Haziran’da bizlere oylarıyla destek vermelerini istiyorum. Yeni Türkiye’nin yeni Anayasasında Yörüklerimizle ve çobanlarımızla hasım değil hısım olacağız."