Pursaklar Çiçek Açtı

Baharın gelmesiyle birlikte yüzünü gösteren sıcak hava Pursaklar’da da çiçekleri açtırdı. Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin muhtelif cadde ve sokağına çok sayıda gül ve çiçek dikti.Her bahar mevsiminde şehrin daha güzel ve temiz görünümünü sağlamak amacıyla çiçeklendirme çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu yıl da çalışmalarını sürdürdü. Park bakım ve onarımından çevre düzenlemesine, çiçek ve gül dikiminden ağaç budamaya kadar bir dizi çalışma yürüten ekipler, Pursaklar’ın çehresini değiştiriyor. Pursaklar Belediyesi Başkanlık Konağı çevresi, Protokol Yolu Pursaklar girişi, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri, Belediye Caddesi gibi muhtelif cadde ve bulvarlara laleler dikti. Temiz bir Pursaklar için ekipler gece gündüz çalışıyor.