Mülteci Çocuklar Altındağ’da El Ele Verdi

Altındağ Belediyesi, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, anlamlı ve duygu dolu bir etkinliğe imza attı. Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmış, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren mülteci çocuklar, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programında gönüllerince eğlendi.Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla bir araya gelen Afgan, Suriyeli, Somalili ve Özbek çocuklar, Türk çocuklarıyla el ele verip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki de, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Etkinliğe ayrıca Altındağ Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da katıldı.SOMALİLİ SAİT HORON OYNADI, ÖZBEK HÜMEYRA ŞİİR OKUDUKendi vatanlarından ayrılıp Altındağ’a yerleşen ve Türkiye’yi vatan bilen çocuklar, söyledikleri şarkılar ve okudukları şiirlerle izleyenleri duygulandırdılar. Özbek Hümeyra Balıkçı, Afgan Mustafa Buhara ve Muhammed Buhara okudukları 23 Nisan şiirleriyle büyük beğeni toplarken, Somalili minik Sait oynadığı horonla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Mülteci çocuklara Aydınlıkevler Mahallesi Abdurrahim Karakoç, Yıldıztepe Mahallesi Ali Kuşçu Gençlik Merkezi üyesi öğrenciler ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de şarkıları, tiyatro oyunu ve halk danslarıyla destek oldular.Suriyeli miniklerin sergilediği Suriye yerel halk dansı ise salondakilerden büyük alkış aldı. Etkinliklere katılan ve gönüllerince bir gün geçiren çocuklar, el ele verip, barışın ve dostluğun önemini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiler.“HER ÇOCUK DAHA GÜZEL BİR DÜNYADA YAŞAMAYI HAK EDİYOR”Altındağ’da yaşayan mülteci çocukların mutluluğuna ortak olan Başkan Tiryaki, her çocuğun daha güzel bir dünyada yaşamayı hak ettiğini söyledi. Dünyadaki tek çocuk bayramının Türk çocuklarına ait olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki “Hiçbir insan doğduğu topraklardan ayrılmak istemez. Yaşam şartları maalesef, bu yavrularımızı vatanlarından koparıp buralara savurmuş. Onların da diğer çocuklar gibi mutlu olmayı hak ettiğini düşünüyorum” dedi. Başkan Tiryaki ayrıca, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.