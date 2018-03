Halk Sağlığı’ndan, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu’na Tam Not

Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde, Gölbaşı Belediyesi Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezinin yarı olimpik havuzu, temizlik ve hijyen açısından tam not aldı.Gölbaşı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezinin yarı olimpik yüzme havuzu, Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından periyodik olarak yapılan denetimlerden tam not alarak temizlik ve hijyen açısından örnek havuz olduğu bir kez daha kanıtladı. Her geçen gün hizmet ve kalitesini yükselten yüzme havuzu ve spor merkezi, temizliği ve hijyen bakımından kendini bir kez daha kendini ispatlayarak, Gölbaşı’lı vatandaşların gönül rahatlığı içerisinde spor yapmalarını sağladı.