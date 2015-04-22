Başkan Çetin Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, pazar esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi.Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin, Belediye Meclis üyeleri Hamdi Arslan, İsmail Karakaya, Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kocakuşak ile salı pazarı esnafını ziyaret etti. Esnaflarla tek tek tokalaşan Çetin, satışlar hakkında bilgi aldı. Pazardaki ürünleri de inceleyen Çetin, "Hemşehrilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Esnafımızın da, hemşehrilerimizin de buralara önem vermesi, buraları temiz tutması, kurallara uyması gerekiyor. Rabbim bütün esnafımıza helal ve bol kazanç versin” dedi.Başkan Çetin’in ziyaretinden memnun kaldıklarını belirten esnaflar, Pursaklar’daki kapalı pazar anlayışının önemli bir hizmet olduğunu belirterek teşekkür ettiler.