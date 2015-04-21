Başkan AK Oyun Alanında Çocuklarla Bir Araya Geldi

Keçiören Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 10 okula kurduğu şişme oyun alanları çocuklardan büyük ilgi görüyor. Kamil Ocak İlköğretim Okulu’ndaki oyun alanını ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, düzenlenen yarışmalara katılan çocuklara hediyeler verdi.Çocukların 23 Nisan’ı doyasıya eğlenerek kutlaması için bayrama özel etkinlikler gerçekleştiren Keçiören Belediyesi, Kamil Ocak İlköğretim Okulu, Kalaba İlkokulu, Ufuktepe İlkokulu, Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okulu, Hayri Erişen İlkokulu, Şehit Hakan Kabil İlköğretim Okulu, Keçiören Yunus Emre İlköğretim Okulu, Osman Hamdi Bey İlköğretim Okulu, Bağlum İlkokulu ve Şehit Hüseyin Köksal İlkokulu’na şişme oyun alanları yerleştirdi. İçerisinde zıpzıp, kaydırak, oyun evi ve top havuzu olan oyun alanları çocukların gözdesi olurken, belediyenin düzenlediği çeşitli yarışmalara katılan her öğrenciye de uzaktan kumandalı araba, uçurtma, oyuncak bebek, futbol, voleybol ve hentbol topları ile mangala oyunu veriliyor.Kamil Ocak İlköğretim Okulu’ndaki oyun alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Ak, alanda oynayan öğrencilere “Nasıl güzel eğleniyor musunuz?” diye sordu. Çocuklar hep bir ağızdan “Evet” diye yanıt verirken Başkan Ak, yarışmalara katılan öğrencilerden birisine bisiklet, diğerine scooter, bir diğerine ise kay kay hediye etti. 20 Nisan’da başlayan kutlamaların 5 Mayıs’a kadar süreceğini belirten Mustafa Ak, “23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okullarımıza oyun alanları kurduk. Aynı zamanda yarışlar düzenleyip öğrencilerimize hediyeler veriyoruz. Çocuklarımızın bayramı bayram tadında yaşamasını istiyoruz” dedi.