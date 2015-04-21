Engelli Murat’a 23 Nisan Hediyesi

Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin, Mevlana Türbesi’ne gitmek istediğini bildirmesi üzerine söz verdiği engelli çocuk Murat Saraç’ı 23 Nisan’da Konya’ya gönderecek.Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e attığı ‘Bakanım beni muayene ettir’ yazılı tweet ile dikkat çekip Bakan Şahin tarafından ağırlanan 115 bini aşkın takipçisi olan Murat Saraç’ın Mevlana Türbesi’ne gitme hayali de gerçeğe dönüşüyor.3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği resepsiyona da katılan 16 yaşındaki Saraç’ı sık sık ziyaret eden Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin, Murat ile ailesini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir rehber eşliğinde Konya’ya göndereceklerini açıkladı.