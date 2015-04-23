İzciler Dualarla Çanakkale’ye Uğurlandı

Aksaray Kültür Çevre Gençlik Spor Kulübü Derneği AKÇED izcileri Kent Meydanı’nda düzenlenen törenle 57. Alayın izinden yürümek üzere Çanakkale’ye uğurlandı.Geçen yıl Aksaray Belediyesi öncülüğünde izcileri Çanakkale’ye gönderdiklerini hatırlatan Başkan Yazgı, genç nesillerin Çanakkale şuuru ve bilinci ile yetişmesi gerektiğini belirterek, “Bu genç kardeşlerimizi Çanakkale’ye gönderiyoruz. Geçen sene biz ilkini gerçekleştirmiştik. Bu milli şuur ve bilincin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha fark ediyoruz ki bizim için en önemli şeylerden birisi gençlerimizin bu şuurda bu bilinçte yetişmesi. Bu tür yapılan çalışmaların her zaman yanındayız. Oraya giden gençlerimiz 57. Alayın o güzergâhta yapmış olduğu yürüyüşlerini yaparak tarihi bir nebzede olsa tekrar canlandıracaklar. Bir hafta kamp yapacaklar. O ortamı ve güzelliği tekrar yaşayacaklar. 100. Yıl olması nedeniyle 20 bine yakın bir katılım bekleniyor. Buda ciddi bir rakam çok güzel bir birliktelik olacağına inanıyorum” dedi.Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AKÇED başkanı Gürsel Arslan ile diğer protokol mensupları izcilere kına yaktıktan sonra İzcilerin Anneleri de evlatlarına kınalar yaktılar. İzciler, marşlar, dualar ve salavatlar eşliğinde Çanakkale ye uğurlandı.