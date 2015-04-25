Çocuk Parkları Modernize Ediliyor

Aksaray’da 72 çocuk parkı modernize ediliyor.Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mevcut çocuk parklarının çevre düzenlemesi ve oyun aletlerinin yenilenerek modernize edilmesi konusunda talimat vermesinin ardından şehrin birçok bölgesinde çocuk parkları modernize edilmeye başlandı. Aksaray Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin muhtelif yerlerinde 72 adet parkın kauçuk döşemesini yapıyor. 2 tanesi engelli olmak üzere 72 adet oyun grubu, 5 tanesi engelli olmak üzere toplamda 80 takım spor aleti yerleştiriliyor.Bu parklardan 34’nün kauçuk zemin döşemesi yapılarak 1’i engelli 33 normal olmak üzere oyun grupları yerleştirildi. Yine 20 takım normal ve 1 takım engelli spor aleti yerleştirildi. Çocuk parklarındaki metal oyun aletleri değiştirilirken parkların zeminleri de kauçukla döşenerek güvenli ve hijyenik bir hale getirildi. Muhtelif yerlerdeki toplam 160 parkın en kısa sürede modernize edilerek hizmete sunulacağı bildirildi.Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda oynamalarını sağlamak için kent içerisinde bulunan çocuk parklarını yenilediklerini belirtti. Göreve geldiklerinde çocukların oyun alanlarında fiziki şartların iyi durumda olmadığını belirten Başkan Yazgı, “Parkların çoğunluğu uzun yıllar önce üretilmiş demir yığını görüntüsünde, zeminleri ise hijyen ve düşmeye karşı güvensiz sertleşmiş zeminden oluşan çocuk parkları mevcut idi. Şimdi çocuk parklarımız yenilenmeye başlandı. Zemin ve oyun aletleri açısından sorunlu olanların yenilenmesi yapıldı. Parkların yenilenmesiyle artık çocuklarımız daha temiz ve güvenli oyun alanları ile buluşmuş oluyorlar” diye konuştu.Bundan sonraki hedeflerinin, çocuk oyun alanlarının sayısını artırmak olduğunu kaydeden Başkan Yazgı “Çocuklarımız her şeyin en iyisine layıktır” dedi.