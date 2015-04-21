Aksaray Belediyesi İŞ-KUR işbirliği ile Yaşlı Bakım Elemanı ve Servis Elemanı (Garson) kurs programı düzenleniyor. Kursa katılmak isteyenler, 22-28 Nisan tarihleri arasında Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat ederek kayıt yaptırabilecekler.
Belediye Yaşlı Bakım Ve Servis Elemanı Kursu Düzenleniyor
Aksaray Belediyesi, Düzenlediği Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlerle İnsanlara Kurs Ve İş Eğitimi İmkâni Sağlıyor.
Aksaray Belediyesi, düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlerle insanlara kurs ve iş eğitimi imkanı sağlıyor.
Aksaray Belediyesi İŞ-KUR işbirliği ile Yaşlı Bakım Elemanı ve Servis Elemanı (Garson) kurs programı düzenleniyor. Kursa katılmak isteyenler, 22-28 Nisan tarihleri arasında Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat ederek kayıt yaptırabilecekler.
Aksaray Belediyesi İŞ-KUR işbirliği ile Yaşlı Bakım Elemanı ve Servis Elemanı (Garson) kurs programı düzenleniyor. Kursa katılmak isteyenler, 22-28 Nisan tarihleri arasında Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat ederek kayıt yaptırabilecekler.
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