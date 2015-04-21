Belediye Yaşlı Bakım Ve Servis Elemanı Kursu Düzenleniyor

Aksaray Belediyesi, Düzenlediği Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlerle İnsanlara Kurs Ve İş Eğitimi İmkâni Sağlıyor.

Belediye Yaşlı Bakım Ve Servis Elemanı Kursu Düzenleniyor
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Aksaray Belediyesi, düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlerle insanlara kurs ve iş eğitimi imkanı sağlıyor.
Aksaray Belediyesi İŞ-KUR işbirliği ile Yaşlı Bakım Elemanı ve Servis Elemanı (Garson) kurs programı düzenleniyor. Kursa katılmak isteyenler, 22-28 Nisan tarihleri arasında Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat ederek kayıt yaptırabilecekler.
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