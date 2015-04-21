Başkan Yazgı Yetim Çocuklarla Buluştu

Aksaray’da Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde İl Milli Eğitim ve Gülağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bu Yetimler Bizim" adlı projesi kapsamında Gülağaç Bölgesinde 30 kimsesiz ve yetim çocuk gönüllerince bir gün geçirdi.Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, projeye destek verirken “Kimsesiz diye bir yok. Bizim çocuklarımız onlar, bizim evlatlarımız” diyerek yetim çocukları hediyelerle sevindirdi.‘Bu Yetimler Bizim’ adlı projesi kapsamında Gülağaç bölgesinden Aksaray’a gelen 30 yetim çocuk, İl Milli Eğitim ve Gülağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde şehrin tarihi ve turistik mekanları dolaştı. Aksaray Belediyesi de bu projeye destek verdi. Çanakkale destanı konu alan ‘Son Mektup’ filmini seyreden çocukları Somuncu Baba Külliyesinde ziyaret eden Başkan Yazgı, yetim çocukların hiç zaman kimsesiz kalmayacağını söyledi. Başkan Yazgı, belediye olarak kimsesiz ve yetim çocuklara her konuda destek verileceğinin altını çizerek, “Onlar hiçbir zaman değil. Bu milletin birer evladı bizim çocuklarımız onlar. Yetimlere öksüzlere sahip çıkmak bizim inancımıza göre üzerimize düşen bir vazifedir. Bu bilinçle hep birlikte el ele vererek her türlü sosyal projeleri birlikte yapmamız gerekir” dedi.Vali Yardımcısı Kubilay Ant ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Öztürk’ün katılımı ile yetim çocuklar adına Somuncu Baba Sofrasında yemek programı düzenlendi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yemekten sonra çocuklara oyuncak hediyeler verdi.