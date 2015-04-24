Aksaray’da Toplu Taşıma Araç Şoförlerine Eğitim

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın göreve gelmesiyle birlikte toplu ulaşımda yenilik yapan Aksaray Belediyesi, toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitimlere de başladı.Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği toplu taşıma şoförlerine yönelik ‘Farkındalık ve İletişim’ eğitimi başladı. Aksaray Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim seminerinde Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Selahattin Çavuş, toplu taşıma şoförlerine iletişimin önemi konusunda önemli bilgiler aktardı.Doç. Dr. Çavuş, iletişimin değeri, sözlü olmayan iletişim, beden dili, iyi dinleme, göz teması, soru sorma, empati, milli ve manevi değerlerin iletişimde önemi, toplu taşıma araçlarının ticari işletme ve yolcuların ise müşteri olduğu ve Türk toplumunun iletişim biçiminin nasıl olduğu konularda detaylı bilgi verdi. Şoförlerin hangi durumlarda iletişim kurmakta zorlandıkları ve bunları nasıl çözecekleri; eğitimci ve katılımcılar arasında istişareler yapıldı. Şoförlere duygu ve düşünceleri hakkında söz verildi.