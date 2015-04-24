Yaş Sebze Meyve Satıcıları Esnaf Odası Binasının Açılışı Yapıldı

Adıyaman Yaş Sebze Meyve Satıcıları Esnaf Odası Binasının açılışı düzenlenen törenle yapıldı.Yapılan açılış törenine Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman Yaş Sebze ve Meyve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baki Kutlu, siyasi parti temsilcileri, Adıyaman milletvekili adayları, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Adıyaman Yaş Sebze Meyve Satıcıları Esnaf Odası binasının açılışı, Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman Yaş Sebze ve Meyve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baki Kutlu, siyesi parti temsilcileri, Adıyaman milletvekili adayları tarafından yapıldı.Yapılan açılışta konuşan Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, odanın yeni binasının hayırlara vesile olmasını dileyerek, esnafların büyük alışveriş merkezlerinden dolayı oldukça sıkıntı yaşadığını ve bu nedenle esnafların iş durumlarının her geçen gün kötüye gittiğini belirtti.Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, esnafın gelir durumunun düzelmesi için ellerinden gelen bütün çalışmaları yapacaklarını ve esnafın durumunun daha iyi bir yere gele bilmesi için projeler hazırladıklarını Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonun oldukça fazla üyesi olduğunu belirterek Adıyaman Yaş Sebze ve Meyve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baki Kutlu’nun Adıyaman’da, yapmış olduğu başarılı çalışmaları anlattı.Daha sonra konuşan Adıyaman Yaş Sebze ve Meyve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baki Kutlu, odanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, oda binası yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, daha güzel hizmetlerin yapılabilmesi için oda binasının faaliyete geçtiğini ve bu nedenle ileri ki süreçlerde esnaflara yönelik daha başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini esnafların sorunlarının çözümü noktasında faaliyetler yürüteceklerini belirterek oda binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.Yapılan konuşmaların ardından yapılan açılış sonrası Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca ve Adıyaman Yaş Sebze ve Meyve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baki Kutlu tarafından oda binası yapımında emeği geçenlere ve açılış törenine katılan katılımcılara plaket takdim edildi.