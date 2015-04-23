Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Öğrencileri Camiyi Gezdi

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, Kutlu Doğum Programı kapsamında bu yıl da çocuklar birbirinden heyecanlı ve güzel etkinlikler sergiledi.Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında, ana kokul öğrencileri, öğretmenleri ile abdest alarak büyük bir sevinç ve heyecanla Veysel Karani Camisi’nin yolunu tuttu.Anaokulu öğrencileri, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nun öğretmenleri eşliğinde Veysel Karani Camisini gezdi. Camiyi tanıyıp gezen minik öğrenciler daha sonra camide, "Beş Yüz Yetmiş Birde Bir Güneş Doğdu", "Teşekkür Ederim Allah’ım" ilahilerini okudu. Veysel Karani Cami İmamı Hacı Tünçmen öğrencilerin okudukları ilahilerden dolayı teşekkür ederek şeker dağıttı.İmam Tünçmen öğrencilere cami hakkında bilgiler verdi. Minber, kürsü, mihrap bölümleri hakkında bilgi veren İmam Tünçmen, imamların buralarda Cuma günleri konuşma yaptıklarını söyledi. Çocuklara camiye babaları ile gelmelerini tavsiye etti.Çocuklarla beraber camiye gelen Vilayetler Hizmet Birliği Anaokul Müdürü Emine İde, bu cami ziyaretinin çocukların değerler eğitimi için olumlu etkisine değindi. Müdür İde, öğretmenlere ve cami imamına teşekkür etti.Öte yandan, Kahta Müftülüğü’nün daha önce Kültür Merkezi’nde hazırladığı programda yer alan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nun 4 yaş grubunun ‘besmele’ ronduna büyük ilgi duyulmuştu.