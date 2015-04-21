Sincik’e 7 Saat Elektrik Verilemedi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde elektrik trafosunda çıkan patlamadan dolayı ilçeye 7 saat elektrik verilemedi.Sincik’e bağlı Çavçük Köyünde elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile enerji nakil hattı ile dağıtım trafosu arasında bağlantıyı sağlayan bakır kablolar koptu. Patlama sonucu Sincik ilçe merkezi ve tüm bağlı köylerin elektriği kesildi. Meydana gelen arızayı gidermek için Akedaş Sincik ekibi patlamanın olduğu Çavçük Köyüne gelerek arızayı gidermek için çalışmalara başladı. Patlamanın etkisi ile meydana gelen arızanın büyük olmasından dolayı Akedaş Adıyaman ve Kahta’dan takviye arıza ekipleri gönderdi. 15 kişilik bir ekibin yaklaşık 7 saat süren çalışmalarının ardından meydana gelen arıza giderilerek ilçeye yeniden elektrik verildi.