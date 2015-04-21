Sincik İmam Hatip Ortaokulu’ndan Kutlu Doğum Programı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından Kutlu Doğum haftası programı düzenlendi.Sincik Hüseyin Çelik Öğretmenevi Konferans salonunda düzenlenen etkinlik Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Sincik Müftüsü Mehmet Taşdelen, 2015 yılı Kutlu Doğum etkinliklerinin ana temasının ‘Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku’ olarak belirlendiğini söyledi. Taşdelen, “Peygamber Efendimiz miladi olarak 571 yılında dünyaya geldi. O dönedeki dünyanın hali insanın adeta yaşayamayacağı bir hale dönüşmüştü. Kız çocuklarının diri, diri toprağa gömüldüğü bir dönemdi. Tabi bu Arap yarımadasında olan şeylerdi. İran’da insanlar ateşe tapıyordu, bin yıllık yanan bir Mecusi ateşi vardı. Bizans’ta insanlar adeta köle gibi çalıştırılıyordu. Yani kimin etrafında insan çokluğu varsa o oraya hükmediyordu. İşte böyle bir dönemde Peygamber efendimiz geldi ve bütün insanların eşit olduğunu, kimsenin kimseden üstün olmadığını, üstünlüğün sadece takva ile olduğunu diyerek, insanları doğru yola, Allah’ın yoluna davet etti” dedi.İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Serkan Kondu yönetimindeki öğrenci korusunun seslendirdiği ilahiler ve şiirler okundu. Öğrenciler tarafından sahnelenen, Peygamber efendimizin güzel ahlakını konu edilen tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı. Kutlu Doğum haftası etkinlikleri kapsamından düzenlenen salavatı şerif yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.