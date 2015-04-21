Kahta Devlet Hastanesi’ne 4 Uzman Hekim Atandı

Kahta Devlet Hastanesi’ndeki hekim kadrosunun güçlendirilmesi için yeni uzman hekim atamaları yapıldı.Edinilen bilgiye göre Kahta Devlet Hastanesi, uzman hekim kadrosuna 1 KBB (Kulak Burun Boğaz), 1 Çocuk Hastalıkları ve 2 Ortopedi Uzmanı olmak üzere toplam 4 uzman hekim atandı. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, “Hastanemizi tercih eden hasta potansiyeli gün geçtikçe artmaktadır. Bakanlığımız tarafından ataması yapılan 4 uzman hekimimiz ile birlikte KBB (Kulak Burun Boğaz) ve Ortopedi branşlarındaki hekim sayımız artmış, Çocuk Hastalıkları branşındaki eksiklik de giderilmiş oldu. Yeni atanan hekimlerimiz görevlerine başlamış olup, hekim sayılarımızın artması ile birlikte hastanemizin sağlık hizmet kalitesi artacaktır, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.