Gölbaşı İlçesinde 23 Nisan Kutlaması

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.İlk olarak Gölbaşı Kaymakamlığı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan kutlamalar, çelenk sunumuyla sona erdi. Buradaki törenin ardından kutlamalar, Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda devam etti. Kaymakam Vekili Suat Hatam, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Serkan İçöz, Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, Cumhuriyet Savcısı Hasan Karaman ve Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Köseler halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.Daha sonra Atatürk İlkokulu Müdürü Saim Başaçık, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemini vurgulayan Başaçık, Atatürk’ün bu günü dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiğini söyledi.Yapılan konuşmalardan sonra öğrenciler tarafından çeşitli oyunlar oynandı. Programın sonunda ise resim, müzik, kompozisyon ve çocuk oyunlarında derece giren okul ve öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.