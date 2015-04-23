Gerger’de Kutlu Doğum Etkinliği

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde Kutlu Doğum etkinliği düzenlendi.Üç bin nüfuslu Gerger’de bine yakın insanın kutlu doğum programına iştiraki milletin yüreğinde peygamber sevgisinin bir ifadesi olarak değerlendirildi.Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesi ile Öğretmenevi bahçesinin müşterek kullanıldığı programa yoğun katılım sağlandı. Programa İlçe Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.programda İlçe Müftüsü Yakup Etik selamlama konuşmasını yaptı. Müftü Etik, "Başkanlığımız bu sene Kutlu Doğum temasını Hz Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı olarak belirlemiştir. Birlik ve Beraberlik bizlerin olmazsa olmazıdır. İslami değerleri bir kenara itip ırkçılığı, mezhepçiliği, milliyetçiliği merkeze alarak peşinden birlik ve beraberlik vurgusu yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Birliğimizin çimentosu İslam’dır. Bu topraklarda farklı milletler huzur içinde yaşamışlardır. Ne zamanki sen şu millettensin, sen şu ırktansın denmiş tefrika tohumları topluma yayılmış, koca imparatorluklar yıkılmıştır. Osmanlı bu durumun hazin sonucunu yaşayan bir imparatorluktu” dedi.Etik, “Bizim hedefimiz iyilerin iyiliklerini idamesine yardımcı olmak, kötülüğe bulaşmış iyileri uyarıp onları Rabbimizin gufran vasfıyla temize çıkmasına vesile olmak, kötülüğü kendine karakter haline getirmiş dünyasını heder edenlere de merhamet edip onların ıslahı için elden geleni yapmaktır” dedi.Kuran’ı güzel okumada dünya ikinciliği payesine sahip olan İstanbul Fatih Cami Müezzin Kayyımı Hafız Recep Yasan, Kuran ziyafeti sundu. Daha sonda yine güzel Kuran okumada dünya birinciliği payesini elde eden İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu sahne aldı. Eşsiz tilavetiyle Gergerlilere doyumsuz bir kuran dinletisi sundu. Ardından yine İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Galip Usta Kutlu Doğum konferansını sundu. Duygulu ve içten konuşması ile Gergerlileri kendine hayran bırakan İstanbul Fatih Cami İmam Galip Usta konuşmasında, birlikte ve beraber yaşayabilmek için çocuklara merhametle davranılması gerektiğini, gençlerle iletişimde saygı ve sevgi unsuruna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul Fatih Cami İmam Galip Usta, insanın kendisine, komşusuna ve akrabalarına merhametle ve iyi niyetle yaklaşması gerektiğine dikkat çekerek, kadınlar için onları kristallere benzetti. Usta, kadınların emanet olduğunu ve onları üzmemek gerektiğini vurguladı.Gerger Müftülüğü İmam Hatiplerinden Sofi Hasan Taraksu Cami Hocası ve aynı zamanda ilahi sanatçısı olan Ömer Gümüştaş sahne aldı.Gerger İlçe Müftülüğü ve Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa tertip ettikleri Kırk Hadis ezberleme yarışmasına öğrenciler tarafından yoğun katılım sağlandı. Orta ve liselerde toplam 100 öğrenci bu hadisleri ezberleyerek ödül almayı hak etti. İlkokullar ise, bu yarışmada yirmi hadisle yarıştılar ve onlardan da 120 öğrenci hadisleri ezberleyerek ödül kazandı. En çok da anaokulu öğrencileri dikkat çekti. On hadis ezberleyerek yarışmaya katıldılar ve sekiz minik öğrenci ödül almaya hak kazandı. Yine daha önce düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Programdan son derece memnun olan Gergerliler, organizasyonda emeği geçen İlçe Müftülüğü personeline teşekkür ederken, müftülük personeli de katkı sağlayan İlçe Milli Eğitim camiasına, ÇPL öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ettiler.Etkinliğe gelen misafirlere pilav üstü kavurma ile ayran ve su ikram edildi. Son olarak hatıra fotoğrafı çekilerek program sona erdi.