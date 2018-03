Aydın, "Seçim Çalışmalarını Aralıksız Devam Ediyor"

7 Haziran tarihinde yapılacak olan seçim öncesi seçim çalışmasını aralıksız sürdüren AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın gittiği her yerde gördükleri ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Halkımızın partimize olan güveni, sevgisi ve duaları oldukça sırtımız yere gelmez” dedi.Seçim tarihine kadar il teşkilatının belirlemiş olduğu program kapsamında milletvekili adaylarıyla ve il teşkilatıyla birlikte yoğun bir seçim çalışması içerisinde olduklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, “Milletvekili adaylarımızın belirlenmesiyle birlikte aday arkadaşlarımızla beraber ve il teşkilatımızla birlikte yoğun bir seçim çalışmasına başlamış bulunuyoruz. 13 yıldır iktidarda olan bir partinin halkın umudu olmaya devam ettiğini yapmış olduğumuz ziyaretlerde görmeye devam ediyoruz. Gittiğimiz her yerde, çaldığımız her kapıda, sıktığımız her elde muazzam bir sıcaklık ve muhabbet görüyoruz. Çünkü millet şunun çok iyi farkında AK Parti Türkiye’nin kaderiyle eşit oranda büyüyen bir parti. AK Parti’deki bir değişim Türkiye’nin kaderinin değişmesi demektir. Yani AK Partinin kaderi Türkiye’nin kaderine eşittir. Sadece Adıyaman için değil, Türkiye için değil dünya mazlumlarının, mağdurlarının ve İslam coğrafyasında ezilen bütün halkların yegane umudu AK Partidir, Tayyip Erdoğan’dır ve Ahmet Davutoğlu’dur. Halkımız da bu bilinçle, bu düsturla hakikaten sağduyulu bir yaklaşımla teveccüh gösteriyorlar. Bizleri ziyadesiyle kucaklıyorlar. Zaten bizler sadece seçimden seçime seçim bölgemize gelmiyoruz, halkımızın içine girmiyoruz. Her fırsatta ilk günden bugüne her an halkımızın arasında, yanında olmaya gayret gösteren, sorunları yerinde gören ve yerinde çözmeye çalışan iktidarın mensuplarıyız. Bizim tek güç kaynağımız var oda halkımızdır. Hakkın rızasına, halkımızın da duasına talip olduk. İnşallah halkımızın duasıyla ve desteğiyle AK Parti iktidar olmaya devam edecektir. Tek başına iktidar olmaya devam edecektir. Ziyaretlerimiz esnasında halkamız yeni anayasa, çözüm süreci, paralelle mücadele ve başkanlık sistemiyle ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşıyorlar. Bu sorunları çözecek olan tek partinin de AK Parti olduğunu ifade ediyorlar. Kısacası halkımızın partimize olan güveni tamdır. Muazzam bir sevgi var. AK Parti kurulduğu günden bugüne girdiği bütün seçimlerde Adıyamanlı hemşerilerimiz verdikleri oylarla yüz akımız oldular, inşallah 7 Haziran’da da verecekleri desteklerle tarihi bir rekora daha imza atacaklar ve Adıyaman tarihinde ilk defa bir kadın milletvekilimizle birlikte 5-0 yaparak bizleri Ankara’ya en güzel şekilde uğurlayacaklardır” şeklinde konuştu.