Adıyaman’da Dünya Süt Günü Kutlandı

Adıyaman’da Dünya Süt Günü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı Çiftçi Eğitim Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen programa Vali Vekili Levent Öztin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, bazı kurum amirleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.Etkinlikler ‘Dünya Süt Günü’ etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi. Düzenlene koşunun sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.Düzenlenen etkinlikte vatandaşlara sütün önemi anlatıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Dünya Süt Günü nedeniyle toplumu bilinçlendirmek, sağlık için çok önemli bir içeceği teşvik etmek için Adıyaman’da bu etkinliği geleneksel hale getirdiklerini dile getirdi.Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sırrı Öztürk ise, birlik olarak Adıyaman’da yaptıkları çalışmaları değerlendirerek, ildeki tarım ve hayvancılık potansiyeliyle ilgili bilgiler verdi.Sütün önemli bir besin kaynağı olduğunu dile getiren Vali Vekili Levent Öztin ise, “Süt içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde özelikle çocukların kemik gelişimi, diş sağlığı ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çok önemli bir besin kaynağıdır. Ama maalesef ülke olarak yeteri kadar süt tüketmiyoruz. Gelişmiş ülkelerde kişi başına süt tüketimi yıllık 100 litrenin üzerinde iken, bu oran ülkemizde maalesef kişi başına 25 litre’ye düşmektedir. Sağlıklı bir birey olmak ve yaşam kalitemizi yüksek tutmak için sütü bolca tüketmeli ve teşvik etmeliyiz. Bunu zorlayarak değil, sevdirerek yapmamız lazım. Sütün tüketilmesiyle istikbalimizin teminatı olan çocuklarımız daha sağlıklı, daha güçlü ve başarılı bireyle olarak yetiştirilmiş olacaktır. Çocuklarımız başta olmak üzere 7’den 70’e herkesin süt ve süt ürünlerini tüketmesi gerekiyor. Hükümetimiz tarafından “Okul Sütü Projesi ”adı ile bir çalışma başlatılmış, bu çalışma ile çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu proje ile anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklarımıza haftanın 3 günü özel steril koşullarda hazırlanarak paketlenmiş süt dağıtılmaktadır. İnşallah böyle etkinliklerle sütü seven bir millet oluruz” dedi.