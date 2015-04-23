Adıyaman’da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 95. yıldönümü Adıyaman’da coşkulu bir şekilde kutlandı.Hava şartları nedeniyle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Törene Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Koyuer, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Vali Yardımcıları Murat Süzen, Levent Öztin, İl Emniyet Müdürü Fikret Salmaner, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Seyfi Özkan yaptı. Özkan, konuşmasında Milli Egemenliğe vurgu yaparak, “Bugün Milli iradenin tecelli ettiği ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür. 23 Nisan 1920, tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamamış yüce Türk milletinin yedi düvele karşı durduğu gündür. Bu bayram sayesinde farklı milletlere mensup çocuklarla barış köprüleri kurulmakta, çocuklar bu bayramda gösterdikleri kardeşlikle tüm dünya ülkelerine ve büyüklerine çok güzel mesajlar vermektedir. Onlar bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Onlara verdiğimiz önem geleceğimize verdiğimiz önemi göstermektedir” dedi.Yapılan konuşmanın ardından coşkulu geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaparak, şiirler okudu, halkoyunları gösterisi yaptı.Özel Pi Okulları, Altınşehir Anaokulu, Mustafa Yücel Özbilgin İlkokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin gösterileri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öğrencilerinin minikler kategorisinde hazırladıkları jimnastik gösterisi törene katılan Protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Halk oyunları gösterileri törene ayrı bir renk kattı.Yapılan gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında açılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Mahmut Demirtaş ve İl Protokolü tarafından ödülleri verildi.