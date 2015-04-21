Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında 2015 yılı ikinci İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının ildeki projeleri hakkında bilgi almak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Valilik Seminer Salonunda gerçekleştirildi.Toplantıda yatırımcı kuruluşların Bölge Müdürleri 2015 yılında yapacakları yatırım ve çalışmaları slayt eşliğinde sunumunu gerçekleştirdi.Vali Mahmut Demirtaş Başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına AK Parti Grup Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Vali Yardımcısı Levent Öztin, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge Müdürleri ile ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Mahmut Demirtaş, “Ülkemizin planlı kalkınma çabalarının bir aracı olarak her yıl hazırlanan Devlet Yatırım Programının il düzeyinde uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine etkinlik kazandırmak amacıyla 2015 yılı yatırım programlarında, merkezi idare ve yerel yönetim kuruluşlara ait irili ufaklı 497 adet iş yer alıyor. Bu işlerin toplam proje bedeli 2 milyon 459 bin 475 TL’dir. Bu işler için geçmiş yıllarda 701 milyon 907 bin 978 TL harcanmış, 2015 yılında 431 milyon 956 bin 200 TL ödenek ayrılmış ve dönem sonu itibariyle 77 milyon 288 bin 102 TL harcanarak yüzde 18’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu işlerden 15 tanesi bitirilmiş, 197 tanesinde çalışmalar devam etmekte olup 285 adet iş proje, ihale ve sözleşme aşamasındadır” dedi.AK Parti Grup Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının Adıyaman için hayırlı olması dileklerinde bulunarak, huzur ve hoşgörü kentinde gerek seçilmiş, gerek atanmış, gerekse de tüm kamu kurumlarının koordinasyon içerisinde çalışmalarının öneminden bahsetti.Toplantıda ayrıca, Adıyaman’dın dört bir tarafında devam eden Karayolları çalışmaları ile sulama projelerinin hızlandırılmasını isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, “Yol medeniyettir, su hayattır. Adıyaman’da kırsal kesimde ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasına hizmet edecek sulama projeleri ile bölgemizin hareketliliğini artıracak karayolları çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.Vali Mahmut Demirtaş Başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, soru cevap şeklinde sona erdi.