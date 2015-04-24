MHP’li Yılmaz: "İktidar Değerlerimizin İçini Boşalttı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili ve 3. Sıra Adayı Seyfettin Yılmaz, 13 yıllık AK Parti iktidarının Türk toplumunda manevi ve ahlaki değerlerin içini boşalttığını ileri sürdü.Seyfettin Yılmaz, merkez Sarıçam ilçesindeki Kadirlililer ve Sumbaslılar Yardımlaşma, Dayanışma Derneği’ni ziyaret edip, yeni göreve seçilen Başkan Bayram Erdoğan ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi, dernek üyelerine 7 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Seyfettin Yılmaz, Kürkçüler Göztepe Mahallesi’ne de gidip, Muhtar Gökmen Şahan ve köy sakinleriyle yüz yüze görüştü, sorunlarını dinleyip, siyasi gelişmeleri değerlendirdi.Sarıçam’da yaşayan Kadirliller ve Sumbaslıların MHP’ye her zaman destek verdiğini belirtip, teşekkür eden Seyfettin Yılmaz, yeni oluşan yönetim kuruluna başarılar diledi.Yılmaz, 13 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarının kendisine oy veren dinine, diyanetine bağlı insanları istismar ettiğini öne sürdü Yılmaz, şöyle konuştu:“Sessiz yığınların sesi olacağız, fakir fukaranın, garip gurabaya sahip çıkacağız’ dediler. 28 Şubat zihniyetindeki yapılara karşı insanlarımızın ezilmişliğini, ötekileştirilmişliğini kullanarak iktidar oldular. Fakat son 4-5 yılda o söylemlerden çıkarak çok farklı bir bünyeye büründüler. Son 1,5 yıldır da devletin yapısını değiştirecek bir çalışmanın içine girdiler. Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar malum. Halkımız geçim sıkıntısı içinde, işsizlik oranı yüzde 20’lerde, genç işsizlerin oranı yüzde 30’lara dayanmış, taşeron işçiliği ahtapot gibi ülkemizin her yanını sarmış durumdadır. Sosyal patlamaya ramak kalmış durumda. Türkiye’nin ekonomik göstergelerine baktığımızda, şuan itibarıyla sürdürülebilir bir yapıdan çıkmış vaziyettedir. 2002’de 200 milyar dolar olan iç ve dış borcumuz, 840 milyar dolara çıkmış. Cari açık 50 milyar lira civarında. Dış politikada sıfır sorun diyenlerin bugün geldikleri nokta ortada. İrtibat kurabilecekleri bir tek devlet kalmadı. Ama esas önemli unsur şudur; ‘muhazakar hükümetiz’ diyenler, değerlerimizin içini boşalttı. Bugün 13 yıldır muhafazakar hükümet döneminde, devletin resmi kayıtlarıyla söylüyorum; uyuşturucu kullanımı ilkokul çağlarına düşmüş, yüzde 1750 oranında artmış. Bu muhafazakar hükümet döneminde boşanmalar patladı. Biliyorsunuz, güçlü aile yapısı bir milletin ayakta kalmasını sağlayan en temel unsurdur. Bu hükümet zamanında boşanmalar yüzde 1500 artmış. Zinanın suç olmaktan çıkarıldığı bir süreçte fuhuş oranı yüzde 1000’leri aşmış. İşte bu rakamlar değerlerimizin içinin boşaltıldığını gösteriyor. Diğerlerini çözersiniz, ekonomiyi, dış politikayı, şunu, bunu ayarlarsınız, ama toplumsal değerlerin aşınmasını engellemekte zorlanırsınız. Bu nedenle 7 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en önemli, en kritik seçimidir.”GÖZTEPE’NİN SORUNLARINI DİNLEDİKürkçüler Göztepe Mahallesi’ndeki ziyarette ise Muhtar Gökmen Şahan’dan yöredeki sorunlarla ilgili bilgiler alan Yılmaz, onarım gereken yol için Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle telefonda görüştü, ihalenin sonuçlandığını, 15 güne kadar yol yapım çalışmalarının başlayacağı müjdesini verdi. Göztepe sakinleri, köy yakınındaki Suriyeli sığınmacıların kampı nedeniyle uzun yıllar tarım yaptıkları hazine arazilerinin ellerinden alındığını, tapulu arazilerinin kamulaştırıldığını, çok mağdur edildiklerini anlattı. Yılmaz da bu konuda ilgili bakanlık ve bürokratlarla görüşmeler yapıp, mağduriyetin son bulması için girişimlerde bulunacağını söyledi.Daha sonra köylü kadınların sıkma ve ayran ikramını kabul eden Yılmaz, ocak başında sıkma pişirdi, Göztepeli çocuklara kandil simidi dağıttı.Öte yandan, Seyfettin Yılmaz, bireysel olarak Adana genelinde ilk etapta 6 seçim bürosu oluşturdu. Yılmaz, merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde, Ziraat Bankası yanındaki merkez seçim bürosunun açılışını 25 Nisan günü saat 15.00’da törenle gerçekleştireceklerini duyurup, tüm Adanalıları açılışa davet etti.Merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı üzerindeki seçim bürosunda da MHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Yücel Bayram ve partililerle bir araya gelen Seyfettin Yılmaz, MHP’ye gönül verenlerin gayretli çalışmalarıyla 7 Haziran’da halkın desteğini alıp, iktidar olacaklarına yönelik inancını yineledi.