MHP’li Yılmaz: " Emeklinin Maaşını En Düşük 3 Bin Lira Yapacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili ve 3. Sıra Adayı Seyfettin Yılmaz, 7 Haziran’da milletten alacakları yetkiyle emeklilerin rahat bir yaşam sürmesi için devlet imkanlarını hakkaniyet ölçülerinde seferber edeceklerini söyledi. Yılmaz, “Emeklilerimizin sıkıntılarını çözmek boynumuzun borcudur” dedi.Seyfettin Yılmaz, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi’ni ziyaret edip, Başkan Nakış Kocatürk, dernek yöneticileri ve üyelerle bir araya geldi. Dernek Başkanı Nakış Kocatürk, emeklilerin acil çözüm bekleyen sorunları ve beklentilerinin yer aldığı 18 maddelik raporu Seyfettin Yılmaz’a sundu, ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılmasını istedi."YETKİYİ HAKKANİYETLE KULLANACAĞIZ"Seyfettin Yılmaz, gerek Meclis kürsüsünden, gerekse katıldığı mitinglerde emeklilerin sorunlarını dile getirdiklerini vurgulayıp, “Açık yüreklilikle söylüyorum ki; emeklilerle ilgili çok ciddi mücadeleler verdik. Emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kanun teklifleri sunduk. Emeklilerimizin sıkıntılarını soru önergeleri ile dile getirdik. Meclis kürsüsünden emeklilerin sorunlarını bir çok kez dile getirdik. Çözebildiniz mi diye sorarsanız; çözemedik. Çünkü; yetki ve mühür elinizde olmazsa ne yazık ki bu sorunlar çözülmüyor. Ancak, bütün kamuoyu anketleri, milletimizin teveccühü gösteriyor ki; inşallah MHP iktidar olacak. İşte bundan sonra söylediklerimiz çok daha büyük önem taşıyacak. İktidar olduğumuzda bizim yakamıza yapışma hakkına sahip olacaksınız. İnşallah 7 Haziran’da iktidar olduğumuzda siyaseti ahlak ölçüleri çerçevesinde yapacağız. Milletten aldığımız yetki ve gücü hakkaniyetle kullanacağız” dedi."EMEKLİLER BAŞ TACIMIZ"Yılmaz, Türkiye’de yaklaşık 12-13 milyon emekli vatandaş olduğunu, bu insanların hayatlarının ikinci baharında rahat bir yaşam sürmesi gerekirken kızını gelin etmek, oğlunun mürüvvetini görmek için kredi kullandığını, kredi kartlarına borçlanıp, binbir sıkıntı içinde yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı. Avrupa ülkelerinde emeklilerin rahat ve mutlu bir yaşam sürdüğünü, ülke ülke gezip 5 yıldızlı otellerde tatil yaptığını, ancak Türkiye’deki emeklilerin geçim sıkıntı içinde boğuştuğunu ve ay sonunu getiremediğini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:“Emeklilerimizin sıkıntılarını çözmek boynumuzun borcudur. Bizim de emeklilerimizi baş tacı etmemiz lazım. Katıldığım mitinglerde hep söylüyorum; MHP iktidarında emeklilerimiz ikinci baharlarını yaşayacaktır. Bu MHP olarak bizim sözümüzdür. Önümüzdeki 3 Mayıs’ta Genel Başkanımız, açıklayacağı seçim bildirgesinde emeklilerle ilgili bütün verileri ortaya koyacaktır. Ama şu şekilde bakmak lazım; emeklinin maaşını en düşük 3 bin lira yapacağız, 5-6 tane çift maaş vereceğiz diye vaatlerde bulunmak kolay, ama gerçekçi değildir. Biz şunu söylüyoruz; emeklilerimizin rahat yaşaması için alınması gereken bütün tedbirleri hakkaniyet ölçüleri içinde seferber edeceğimizden emin olun”Ziyaretin devamında Başkan Kocatürk, belediye otobüslerinden 65 yaş ve üzeri emeklilerin ücretsiz yararlandığını, bu yaş sınırının 60’a düşürülmesini istedi. Yılmaz da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile görüşüp, bu talebin gerçekleşmesi için gereken çalışmanın yapılmasını sağlayacağını bildirdi.