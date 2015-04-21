MHP Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana’da düzenlediği toplantıyla milletvekili adaylarını tanıttı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana 1. Sıra Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya’nın da katılımıyla milletvekili adayları, otoban batı gişelerinden topluca giriş yaptılar. MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, parti kurmayları ve vatandaşların adaklar kesilerek coşku ile karşıladığı adaylar önce kısa bir kent turu gerçekleştirdi.Fuar alanında heyecanla bekleyen binlerce vatandaş, milletvekili adaylarını ve parti kurmaylarını yoğun alkışlarla karşıladılar. Mehter takımının ayrı bir renk kattığı tanıtım toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tavanda ve duvarlarda dev Türk bayraklarının ve üç hilalli parti bayrakların hakim olduğu salonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başbuğ Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarıyla süslenen sahnede mesajlar verildi. Etkinlikte il ve ilçe başkan ve yöneticileri, belediye başkanları, Kadın kolları, meclis üyeleri de hazır bulundu.YUSUF BAŞ: "BU DAVA ASRIN DAVASI"Açılış konuşmasını yapan MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, “Burada bulunan herkes biliyor ve inanıyor ki, bizim davamızda günlük hesaplar yoktur. Bizim davamızda isimler, şahıslar yoktur. Bizim davamızda esas olan, Türk Devletini içine sürüklendiği uçurumdan çıkarmak vardır. Bizim davamızda esas olan, Türk Milletinin birlik ve beraberliğini yeniden temin ederek yeniden yüceltmek vardır. Ve ayağa kalkmış güçlü bir Türkiye ile dünyada nerede bir Türk varsa, nerede bir boynu bükük varsa ona omuz vermek, onu mutlu etmek vardır. İşte o yüzden bu kutlu dava asrın davasıdır” diye konuştu.ADANA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLERDİRListe dışında kalan aday adaylarının birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket ettiğini ve ‘Uyku orucunu bozmadığını’ söyleyerek onları öven Baş, adaylar için de şu ifadelerde bulundu:“Bugün huzurlarınızda bulunan milletvekili adaylarımızın hemen hepsini tanıyorsunuz. Hepsi birbirinden kıymetli şahsiyetlerdir. Adana’mızı en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancım tamdır. Adana’mızın bütün sorunlarını çözmek için Gazi Meclis’te mücadele edeceklerinden eminiz. Daha da önemlisi, Türk milletinin yeniden var olma seçimi olan 7 Hazirandan itibaren inşallah, hemşehrimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Meclisteki yol arkadaşları olacaklardır.”MEVLÜT KARAKAYA YOĞUN İLGİ ÖRDÜGenel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili 1. Sıra Adayı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise partililerden yoğun ilgi gördü. Konuşmasına “Değerli hemşehrilerim” diye başlayan Karakaya, “Gösterdiğiniz ilgiye ve gönlünüzü açtığınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Karakaya, "Adana’da genç işsizlik oranının yüzde 25’lere çıktığı dönemde bin 150 odalı saraylar yaptılar, katrilyonları harcadılar, milyon liralık araçlar aldılar, yüzlerce trilyon vererek uçaklar aldılar. Bugün onlar saraylarında zevk sefa içinde yaşarken Türk milletinin çocukları asgari ücretle dahi iş bulamaz hale geldiler” şeklinde konuştu.Karakaya, şöyle devam etti:“Artık milliyetçileri, Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olmalıdır. Bu bir tercih değil, bu bir mecburiyettir. Çakma değil, konjonktür milliyetçiliği değil, milleti hakir gören, milliyetçiliği ayaklarının altına alan değil, gerçek anlamda Türk milliyetçilerine ihtiyaç var. Bu da Milliyetçi Hareket ile mümkün olacaktır. Çünkü bizler büyük hamlelerle yer yüzüne yeni bir mizan verebilecek kadrolara, Türk milletini güdük açılımlara kurban etmeyecek aklıselime sahibiz. Ve Allah’ın izniyle 63. hükümeti kurmak için insan kaynaklarımızla, yetişmiş kadrolarımızla, projelerimizle hazırız.”"7 HAZİRAN’DA 30 MART BAŞARISI TEKRARLANACAK"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, "Diğer partiler, milletvekili aday tanıtım toplantılarını parti merkezlerinde yaparken, halkına, tabanına, hemşehrilerine güvenerek, böylesine büyük bir kitleyle aday tanıtımı yapan il teşkilatımızı, il yönetimini ve ilçe yönetimlerini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bugün buraya yansıyan tablo şudur ki; Adana, 30 Mart’ta göstermiş olduğu enerjisini inşallah 7 Haziran seçimlerinde de bir kez daha tekrarlayacaktır. Adana bunu göstermiştir, Milliyetçi Hareket bunu göstermiştir. 30 Mart’ta yaşanılan zafer, Yüce Allah’ın izniyle inşallah 7 Haziran’da tekrarlanacaktır" dedi.Sözlü şunları söyledi:“7 Haziran Türkiye ve Türk Milleti için çok önemlidir. Türkiye bir uçuruma doğru hızla sürüklenmektedir. Cumhuriyetimiz, milli birliğimiz tehlike altındadır. Demokrasimiz darmadağın edilmiş ve üniter yapımız tartışılmaktadır. Türkiye’nin en köklü partilerinden biri olan, 46 yıl önce kurulan partimizin iktidar zamanı gelmiştir. Siyasi hareketin başında, ‘Önce ülkem’ diyen, ülkesinin ve milletinin menfaatini her zaman ön planda tutan, ahlak abidesi bir lider var ki; O bizim özbeöz hemşehrimizdir. Adana milletvekili adaylarımızın her biri, birbirinden değerli isimler. Bugün hem nitelik açısından, hem de millete yüzü dönük olmaları açısından en güçlü adaylar Milliyetçi Hareket’in adaylarıdır. Hareketin liderinden, adaylarına kadar en temiz kadroyla milletimizin önündeyiz. Gavur Dağları’ndan öte, Şanlıurfa’dan öte devletin adeta tatil edildiği bir dönemde seçime gidiyoruz. Bu dönemde Milliyetçi Hareket’e oy verecek halkımız, partimiz için değil, kendisi için, ülkesi için, kutsal değerlerimiz için oy kullanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milletinin sesi, Türkiye’nin nefesi olacaktır Allah’ın izniyle.”Tanıtım toplantısında aday adayları da sahneye davet edildi. İl Başkanı Yusuf Baş’la ayrı ayrı kucaklaşan aday adayları duruşlarıyla büyük alkış aldı. Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, Kozanspor’un 3. lige çıkması nedeniyle adaylara ve protokole forma dağıttı. Tanıtım toplantısından sonra Adanalı sanatçı Murat Kekilli de kalabalığı sevilen şarkılarıyla coşturdu.